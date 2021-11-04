Kim Jong-un'dan dünyayı şoke eden karar! Tek otorite kendisi olacak, babasını ve dedesini sildi

Kuzey Kore halkı Çin sınırının da kapanmasıyla açlık ve kıtlık içinde boğuşurken ülke lideri Kim Jong-un dikkati yine başka bir yöne çekmeyi başardı.

Kim Jong-un, sadece kendi ilke ve kurallarının kabul görmesi ve bundan sonra sadece kendisinin tanınması adına tüm sokak, cadde ve resmi makamlardan babası, büyükanne ve büyükbabasının portrelerini kaldırma emri verdi.

37 yaşındaki diktatör, ülkenin kurucusu Kim Il-sung ve onun öncül lideri Kim Jong-il'in portrelerini Pyongyang'ın ana binalarından indirdi. Devlet medyasında Kim'in büyükbabası Kim Il-sung, 'Büyük Lider' olarak anılıyor.

''BENZERSİZ, DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY''

Güney Kore istihbarat servisine göre, kararın Kim'in kendi diktatörlüğünü kurma kararlılığını yansıttığı düşünülüyor, çünkü seleflerine saygı şimdiye kadar Kim hanedanlığının ayırt edici bir özelliği olmuştu. Uzmanlar, ''Mevcut lider, kendi başına bir otorite olmayı arzulamaktadır. Kim ailesi hanedanı, uzun zamandır atalarına olan saygılarıyla biliniyor. Bu eylem, oldukça benzersiz. Daha önce görülmemiş bir şey'' şeklinde görüş bildiriyorlar.

''KIMJONGUNIZM''

Uluslararası basın da Kim'in halk tarafından tek bir otorite ve ''ilahi lider" olarak görülmek istediğini yazıyor. Gelecekte "kendi politikasını'' sürdürmek isteyen Kim'in yeni ideolojisine de "Kimjongunizm" adı veriliyor.

''MESAJ BUNDAN DAHA NET OLAMAZDI''

Seul'deki Kookmin Üniversitesi'nde Kuzey Kore uzmanı olan Fyodor Tertitskiy, ''Mesaj bundan daha net olamazdı. Kim Jong-un, babasının ve büyükbabasının oluşturduğu sistemin belirli yönlerinden hoşlanmıyor. Kimjongunizm terimi artık hükümet çevrelerinde bile kullanılıyor ancak henüz Kuzey Kore'deki medyada kullanılmıyor. Mevcut lider otoritenin sadece kendisinin olmasını istiyor. Bu, Kim'i kendisi için sınırsız devlet otoritesi talep eden tek hükümdar yapacaktır'' şeklinde konuşuyor.



