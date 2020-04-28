'Kim Jong-un öldü' iddialarına Güney Koreli Bakan'dan açıklama

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğü veya hasta olduğuna ilişkin haberler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına atıfta bulunarak "enfodemi" benzetmesi yaptı.

Yonhap ajansının haberine göre, Kim, parlamento dış ilişkiler komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, Kim hakkındaki "asılsız haberlere" ilişkin "Bu bir enfodemi olarak görülebilir. Kendimizden emin biçimde, sıra dışı herhangi bir işaretin olmadığını söylememizi mümkün kılan istihbarat kapasitesine sahibiz." diye konuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanı, Kim'in halkın önüne çıkmamasının ya da önemli etkinliklere katılmamasının nedeninin Kovid-19 endişesi olabileceğini de dile getirdi.

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI "KİM HAYATTA' DEMİŞTİ

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in de CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi." ifadelerini kullanmıştı.