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'Kim Jong-un öldü' iddialarına Güney Koreli Bakan'dan açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 22:40 | Son Güncelleme

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un halkın önüne çıkmamasının ya da önemli etkinliklere katılmamasının nedeninin "Kovid-19 endişesi olabileceğini" söyledi.

'Kim Jong-un öldü' iddialarına Güney Koreli Bakan'dan açıklama

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğü veya hasta olduğuna ilişkin haberler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına atıfta bulunarak "enfodemi" benzetmesi yaptı.

Yonhap ajansının haberine göre, Kim, parlamento dış ilişkiler komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, Kim hakkındaki "asılsız haberlere" ilişkin "Bu bir enfodemi olarak görülebilir. Kendimizden emin biçimde, sıra dışı herhangi bir işaretin olmadığını söylememizi mümkün kılan istihbarat kapasitesine sahibiz." diye konuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanı, Kim'in halkın önüne çıkmamasının ya da önemli etkinliklere katılmamasının nedeninin Kovid-19 endişesi olabileceğini de dile getirdi.

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI "KİM HAYATTA' DEMİŞTİ

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in de CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

KİM JONG-UN HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iddialara ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim, cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

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