''Kim Jong-un'un hedef listesindeyim'' diyerek anlattı: Suikaste uğramaktan korkuyorum!

Bir insan hakları aktivisti olan 27 yaşındaki Yeonmi Park İngiliz gazetesine verdiği demeçte yıllardır Kim Jong-un'un “hedef listesinde” olduğunu söyleyerek dikkat çekti.

2007'de, kansere yakalanan babasının toplama kamplarından birine atılmasının ardından insan kaçakçılarına onu kaçırmaları için para vererek Kuzey Kore'den kaçtığını söyleyen Yeonmi, sürekli tehdit mesajlarını aldığını, sık sık sosyal medya hesaplarının hacklendiğini ancak yine de bu rejim hakkında konuşmaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor.

14 YIL ÖNCE KAÇTI

Kuzey Kore'den 14 yıl önce kaçsa da genç kadın geride bıraktığı otoriter rejimin tehdidini hala hissediyor ve etkinliklerde kendisini korumak için güvenlik görevlileri tutuyor. Yeonmi, geride kalan akrabalarının çoğunun cezalandırıldığını ve kaçının hala hayatta olduğunu bilmediğini söylüyor.

İDAMLAR ÇOCUKLARA İZLETİLİYOR

Yeonmi Park, sokaklarda ölülerin boylu boyunca uzandığını gördüğünü ve hatta idamlara katılmak zorunda kaldığını söylüyor ve bu acımasız toplumda yaşamaya devam edemeyeceğini itiraf ediyor. Yeonmi, "Çocukların halka açık infazlara gitmesini istiyorlar ve bizi önde oturtuyorlar çünkü biz yetişkinlerden daha kısayız" diyerek geçmişte yaşadıklarını anlatıyor.