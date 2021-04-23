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''Kim Jong-un'un hedef listesindeyim'' diyerek anlattı: Suikaste uğramaktan korkuyorum!

23.04.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkesi Kuzey Kore'den kaçıp ABD'ye sığınan Yeonmi Park, Kim Jong-un'un hedef listesinde olduğunu ancak acımasız rejim hakkında konuşmaktan asla vazgeçmeyeceğini söylüyor. Park, ''Diktatörün hedefindeyim, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı gibi suikaste uğramaktan çok korkuyorum. Kim Jong-un'un beni parçalamasından korkuyorum'' diyor.

''Kim Jong-un'un hedef listesindeyim'' diyerek anlattı: Suikaste uğramaktan korkuyorum!

Bir insan hakları aktivisti olan 27 yaşındaki Yeonmi Park İngiliz gazetesine verdiği demeçte yıllardır Kim Jong-un'un “hedef listesinde” olduğunu söyleyerek dikkat çekti.

2007'de, kansere yakalanan babasının toplama kamplarından birine atılmasının ardından insan kaçakçılarına onu kaçırmaları için para vererek Kuzey Kore'den kaçtığını söyleyen Yeonmi, sürekli tehdit mesajlarını aldığını, sık sık sosyal medya hesaplarının hacklendiğini ancak yine de bu rejim hakkında konuşmaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor.

14 YIL ÖNCE KAÇTI

Kuzey Kore'den 14 yıl önce kaçsa da genç kadın geride bıraktığı otoriter rejimin tehdidini hala hissediyor ve etkinliklerde kendisini korumak için güvenlik görevlileri tutuyor. Yeonmi, geride kalan akrabalarının çoğunun cezalandırıldığını ve kaçının hala hayatta olduğunu bilmediğini söylüyor.

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İDAMLAR ÇOCUKLARA İZLETİLİYOR

Yeonmi Park, sokaklarda ölülerin boylu boyunca uzandığını gördüğünü ve hatta idamlara katılmak zorunda kaldığını söylüyor ve bu acımasız toplumda yaşamaya devam edemeyeceğini itiraf ediyor. Yeonmi, "Çocukların halka açık infazlara gitmesini istiyorlar ve bizi önde oturtuyorlar çünkü biz yetişkinlerden daha kısayız" diyerek geçmişte yaşadıklarını anlatıyor.

"AKLIMI OKUYABİLDİĞİNİ SANIYORDUM"

Ayrıca, hükümetin çok güçlü olarak görülmesi için erken yaşlardan itibaren "beyninin yıkandığını", hatta Kim Jong-un'un 2011'de ölen babası merhum babası Kim Jong-il'in aklını okuyabileceğine inandığını söyledi. "Bize Kim'in bir tanrı olduğu, ne düşündüğünüzü ve kafamızda kaç tel saç olduğunu bildiği söylendi" diyen Yeonmi, ülkenin çoğunun sürekli elektriğe veya internete erişime sahip olmadığını söyledi.

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SIRTIMDA HEDEF TAHTASI VAR

27 yaşındaki aktivist, otoriter rejimle ilgili gerçekleri söyleyerek, kendi sırtına bir hedef koymuş gibi hissettiğini ve sürekli korkuyla yaşadığını söylüyor.

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