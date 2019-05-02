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Kim Kardashian 90'lı yıllara döndü, külkedisine benzetildi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 02.05.2019 16:39 | Son Güncelleme

Bütün dünyanın kalçalarıyla tanıdığı reality şov yıldızı Kim Kardashian, modacı Jean Paul Gaultier imzalı 90'lı yıllarda ilgi gören dövme desenli tasarımla dikkat çekti. Yine kalçalarıyla ön planda olan Kardashian için külkedisi benzetmesi yapıldı.

Kim Kardashian 90'lı yıllara döndü, külkedisine benzetildi

Her attığı adımla, her giydiği kıyafetle olay olan Kim Kardashian bu kez Jean Paul Gaultier imzalı vintage kıyafetle ilgi odağı oldu.

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Klasik makyajı ve dalgalı saçlarıyla objektiflere poz veren şov yıldızı, fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, 'neye bakıyorsun?' yazdı.

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Kim'in paylaştığı gönderiye birçok kişi, külkedisi benzetmesi yaptı.

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KKW Beauty kozmetik markasıyla dikkat çeken bir çıkış yakalayan Kim, şimdilerde San Francisco'da bir hukuk bürosunda 4 yıllık bir eğitim alarak avukat olmaya hazırlanıyor.

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Vogue dergisine 2022’de California baro sınavına gireceğini söyleyen Kardashian, “bunu yapmayı uzun zamandır çok istiyordum” diye konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kim kardashian kalça Jean Paul Gaultier

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