Kim Kardashian 90'lı yıllara döndü, külkedisine benzetildi

Her attığı adımla, her giydiği kıyafetle olay olan Kim Kardashian bu kez Jean Paul Gaultier imzalı vintage kıyafetle ilgi odağı oldu.

Klasik makyajı ve dalgalı saçlarıyla objektiflere poz veren şov yıldızı, fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, 'neye bakıyorsun?' yazdı.

Kim'in paylaştığı gönderiye birçok kişi, külkedisi benzetmesi yaptı.

KKW Beauty kozmetik markasıyla dikkat çeken bir çıkış yakalayan Kim, şimdilerde San Francisco'da bir hukuk bürosunda 4 yıllık bir eğitim alarak avukat olmaya hazırlanıyor.

Vogue dergisine 2022’de California baro sınavına gireceğini söyleyen Kardashian, “bunu yapmayı uzun zamandır çok istiyordum” diye konuşmuştu.



