Kim Kardashian gibi kalçalara sahip olma hayali gerçek oldu

Garip görünen çamaşır arkanıza 'bir destek' verdiğini iddia ediyor.

Tasarımlarıyla dikkat çeken moda firması Fashion Nova yine adından söz ettirmeyi başardı. Web sitesinde online olarak satılan çamaşır için firma ''popo kaldırıcı çamaşırla kalçalarınızı seksi hale getirin''tanımını kullanıyor.

Her ne kadar tuhaf görünse de bu tasarım kadınların beğenisini kazanmış durumda. İç çamaşırı şirketinin Instagram hesabına binlerce beğeni gönderen birçok kadın, şort hakkında birçok yorumda bulundu.

İşte onlardan bazıları: ''İşte beklediğim an. Çok iyi ve doğal görünüyor. Kot pantolom altında belli olmayacak ancak büyük kalçalara sahip olacağım.''

Firma geçtiğimiz günlerde de şeffaf pantolonlarıyla ses getirmişti TIKLAYIN

