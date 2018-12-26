KADIN

Kim Kardashian gibi kalçalara sahip olma hayali gerçek oldu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.12.2018 10:57 | Son Güncelleme

Bu şort tuhaf görünebilir ama kadınların beğenisini topladığı bir gerçek! Kim Kardashian büyüklüğünde kalçalara sahip olmak için spor salonunda saatler harcayan, çeşitli kremler sürüp kalça dolgunlaştırıcı korseler takanların imdadına 47 TL değerindeki iç çamaşırı yetişiyor.

Kim Kardashian gibi kalçalara sahip olma hayali gerçek oldu

Garip görünen çamaşır arkanıza 'bir destek' verdiğini iddia ediyor.

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Tasarımlarıyla dikkat çeken moda firması Fashion Nova yine adından söz ettirmeyi başardı. Web sitesinde online olarak satılan çamaşır için firma ''popo kaldırıcı çamaşırla kalçalarınızı seksi hale getirin''tanımını kullanıyor.

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Her ne kadar tuhaf görünse de bu tasarım kadınların beğenisini kazanmış durumda. İç çamaşırı şirketinin Instagram hesabına binlerce beğeni gönderen birçok kadın, şort hakkında birçok yorumda bulundu.

İşte onlardan bazıları: ''İşte beklediğim an. Çok iyi ve doğal görünüyor. Kot pantolom altında belli olmayacak ancak büyük kalçalara sahip olacağım.''

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Firma geçtiğimiz günlerde de şeffaf pantolonlarıyla ses getirmişti TIKLAYIN

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Kim kardashian kalça şort

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