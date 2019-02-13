Kim Kardashian'ın güzellik sırrı şaşkına çevirdi! 'Gülümsememek'

Kurduğu KKW Beauty sayesinde uyguladıüı bakım ve güzellik ürünleri hakkında sık sık sorular almaya başlayan Kim Kardashian konu hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Bir takipçisi Kardashian'a yüzünün etrafındaki çizgilerden nasıl kaçındığını sorduğunda, bir kırışıklık kremi ya da bazı enjeksiyonlar en muhtemel cevap gibi görünüyordu. Fakat Kardashian bunun için 'gülümsemeyin' yanıtını verince dikkat çekti.

Kızı North West'e hamileyken preeklampsi (Gebelik Zehirlenmesi) geçirdiğini ve bu dönemde çok şiştiği için insanların ağır eleştirilerine maruz kalan Kim Kardashian yaşadığı durumu şöyle anlattı:

''Kızıma hamileyken preeklampsi geçirdim ve kontrol edilemez bir şekilde şişkinliğim vardı. Ancak insanlar hakkımda korkunç hikayeler anlatıyordu, kontrol edemediğim bir şey için her gün haberimi yapıyorlardı. Bunlardan çok etkilendim.

Ruh halim, kim olduğum, kişiliğim hatta gülümsemem bile değişti. Önceden gülen gülümseyen biriydim ancak artık gülümsemiyorum. Sanırım bu yüzümdeki çizgiler için güzel bir katkı sağlamış oldu.''

Sevgililer Günü hediyesi arayanlara...



