Kim Kardashian'ın korse markası Skims mağazada satılmaya başlandı

Her şeye sahip olmak kuşkusuz bu ara Kim Kardashian'ın istediği en çok şey olabilir. Öyle ki kozmetik üründe yakaladığı çıkışı yeni çıkardığı korse markası Skims'de de sürdürmek istiyor.
Markasının ürünlerini mağazada satmaya başlayan ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak isteyen Kardashian, New York'taki lüks moda şirketi Nordstrom'da korse markası için lansman düzenledi.
Korse alabilmek uğruna gece kuyruğa giren kadınların bu anlarını Instragram storysinde paylaşan Kardashian'ın ürünlerini ise her vücut tipini içeren modeller tanıttı. Lansmanda konuşma yapan Kim, konu hakkında ise şunları söyledi: 'her boyutta, her şekilde, kilosu ne olursa olsun kadınların mutlu olması çok önemli.
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Wow! Thank you to everyone who showed up to @Nordstrom for the launch of @skims today in store and online! The success of the products and the brand is because of you - and my team and I are so incredibly grateful. Our @skims Solutionwear, Fits Everybody bra and underwear collection, boob tape, nipple covers and waist trainers are now officially available at select stores across the US and at Nordstrom.com. We will be adding more stores and new products each month so be sure to follow @skims for all updates - you won’t want to miss out. When shopping @skims at @nordstrom be sure to share photos and your experience with us online. We will repost all of the best content. Thank you again!!! #skimsnordstrom????????????
Çok kilolu olduğum dönemler de oldu zayıfladığım anlar da. Ancak kilo fazlalığımın olduğu dönemde bir şeylerin içine girmek çok zordu ve seçenek yoktu. Cilt tonunuza göre de korse yoktu. Ancak artık burada her vücut tipi ve cilt rengi için korse bulmak mümkün. Herkesin sevdiği için çok mutluyum.'
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