Kim Kardashian'ın korse markası Skims mağazada satılmaya başlandı

Her şeye sahip olmak kuşkusuz bu ara Kim Kardashian'ın istediği en çok şey olabilir. Öyle ki kozmetik üründe yakaladığı çıkışı yeni çıkardığı korse markası Skims'de de sürdürmek istiyor.

Markasının ürünlerini mağazada satmaya başlayan ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak isteyen Kardashian, New York'taki lüks moda şirketi Nordstrom'da korse markası için lansman düzenledi.

Korse alabilmek uğruna gece kuyruğa giren kadınların bu anlarını Instragram storysinde paylaşan Kardashian'ın ürünlerini ise her vücut tipini içeren modeller tanıttı. Lansmanda konuşma yapan Kim, konu hakkında ise şunları söyledi: 'her boyutta, her şekilde, kilosu ne olursa olsun kadınların mutlu olması çok önemli.

Çok kilolu olduğum dönemler de oldu zayıfladığım anlar da. Ancak kilo fazlalığımın olduğu dönemde bir şeylerin içine girmek çok zordu ve seçenek yoktu. Cilt tonunuza göre de korse yoktu. Ancak artık burada her vücut tipi ve cilt rengi için korse bulmak mümkün. Herkesin sevdiği için çok mutluyum.'