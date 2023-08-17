Kim Kardashian minik bikinisiyle bisiklete binince olay oldu

Yayınladığı sosyal medya pozları ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren dünyaca ünlü Kim Kardashian yeni paylaşımlarıyla yine dikkat çekti.

Yaz aylarını İtalya'da geçiren Kim Kardashian, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla yine olay oldu. Ünlü isim son olarak altın rengi bikinisiyle bisiklete bindiği ana dair fotoğraflarını Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardashian'ın "Puglia'da gece yüzüşü" notuyla yayınladığı gönderilerine Chris Appleton, Deh Alves, Ash K Holm, Kat Clark gibi ünlü isimlerden de yorum geldi.

Altın rengi tanga bikinisiyle bisiklete binen ve havuz başını turlayan Kim Kardashian kıvrımlı pozlarına bazı takipçileri "Biz paylaşınca yasak geliyor", "Hep çok seksisin", "Muhteşemsin" yorumları geldi.



