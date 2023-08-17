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Kim Kardashian minik bikinisiyle bisiklete binince olay oldu

17.08.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerek özel hayatı gerek yeni markası için verdiği pozlar gerekse skandallarıyla adından sıkça söz ettiren Kim Kardashian son olarak gece deniz keyfi yapmak için minik bikinisini giydi. Kim aynı zamanda kıvrımlarını bisiklete binerek de sergileyince olay oldu.

Yayınladığı sosyal medya pozları ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren dünyaca ünlü Kim Kardashian yeni paylaşımlarıyla yine dikkat çekti.

Yaz aylarını İtalya'da geçiren Kim Kardashian, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla yine olay oldu. Ünlü isim son olarak altın rengi bikinisiyle bisiklete bindiği ana dair fotoğraflarını Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.

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Kardashian'ın "Puglia'da gece yüzüşü" notuyla yayınladığı gönderilerine Chris Appleton, Deh Alves, Ash K Holm, Kat Clark gibi ünlü isimlerden de yorum geldi.

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Altın rengi tanga bikinisiyle bisiklete binen ve havuz başını turlayan Kim Kardashian kıvrımlı pozlarına bazı takipçileri "Biz paylaşınca yasak geliyor", "Hep çok seksisin", "Muhteşemsin" yorumları geldi.

Ekran Alıntısı

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Kim Kardashian sosyal medya

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