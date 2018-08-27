Kim Kardashian tanga modasını geri getirdi

Instagram'da yayınladığı her fotoğrafla gündeme gelmeyi başaran şov yıldızı Kim Kardashian, 90'lı yılların sonunda Tom Ford tarafından tasarlanan Gucci marka tangasıyla, 116 milyon takipçisine yeni bir akımın başlayacağının sinyalini verdi.

Tangalı 2 fotoğrafını yayınlayan Kardashian milyonlarca beğeni ve yorum aldı.

1994'ten 2004'e kadar Gucci markasının direktörü olan Tom Ford, 2000'li yılların başında Hollywood ünlülerinin de vazgeçilmeziydi.



Halle Berry 2000 MTV Video Müzik Ödülleri



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Milan Moda Haftası Gucci tanga giyen bir model, 1996