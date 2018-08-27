KADIN

Kim Kardashian tanga modasını geri getirdi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 27.08.2018 12:10 | Son Güncelleme

Her giydiği ile ses getiren Kim Kardashian, bu kez 90'lardan cesur bir trendle karşımıza çıktı. İki parçadan oluşan kıyafetini tangayla tamamlayan Kardashian için tanga modasını geri getirecek yorumları yapıldı.

Kim Kardashian tanga modasını geri getirdi

Instagram'da yayınladığı her fotoğrafla gündeme gelmeyi başaran şov yıldızı Kim Kardashian, 90'lı yılların sonunda Tom Ford tarafından tasarlanan Gucci marka tangasıyla, 116 milyon takipçisine yeni bir akımın başlayacağının sinyalini verdi.

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Tangalı 2 fotoğrafını yayınlayan Kardashian milyonlarca beğeni ve yorum aldı.

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1994'ten 2004'e kadar Gucci markasının direktörü olan Tom Ford, 2000'li yılların başında Hollywood ünlülerinin de vazgeçilmeziydi.

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Halle Berry 2000 MTV Video Müzik Ödülleri

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Christina Aguilera 2000 MTV Video Müzik Ödülleri

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Milan Moda Haftası Gucci tanga giyen bir model, 1996

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Kim Kardashian tanga tanga modası

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