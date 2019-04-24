Kim-Putin zirvesi: Kuzey Kore lideri Rusya'da

Kim Jong-un'a varışı sonrasında, Rusya'da misafirlere verilen ekmek ve tuz takdim edildi.

Kremlin, iki liderin Kore Yarımadası'nda nükleer silahlanma konusunu görüşüleceğini aktardı.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kim'in destek arayışında olduğu görüşünde.

Trump ve Kim bu yıl başında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Kuzey Kore'nin nükleer programını görüşmek için bir araya gelmişti. Ancak iki lider arasında bir anlaşmaya varılamamış, taraflar herhangi bir yol haritası üzerinde de uzlaşamamıştı.

Kuzey Kore lideri Vladivostok'a özel treniyle gitti ve Rus yetkililer tarafından bando müziğiyle karşılandı.

Ardından Kim arabasına bindi ve korumaları alışılageldiği şekilde arabının yanından koştu.

Rossiya 24 kanalına konuşan Kim, "Rusya'ya halkımızın sıcak duygularını getirdim ve daha önce de dediğim gibi umarım bu ziyaret başarılı ve yararlı olur" dedi.

Kim, "Saygıdeğer Devlet Başkanı Putin ile görüşmemde, Kore Yarımadası'ndaki durumun çözüme kavuşması ve ikili ilişkilerimizin gelişimi için yapıcı bir şekilde görüşebilmeyi umuyorum" ifadesini kullandı.