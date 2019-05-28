Kimi gübre kullanıyor, kimi de toprağa delik açıyor! Dünyadaki kadınlar, regl dönemlerini nasıl yönetiyor?

Her ay milyonlarca kadın ve kız menstrüasyon (regl) görüyor. Belirli sürelerde bu durumla baş etmek zorunda olan kadınların adet kanaması ile mücadelesi bulundukları ekonomik koşullara , yaşadıkları ülkelere göre bile değişiklik gösterebiliyor. Fiyatlandırma, imkansızlık, sağlık ve rahatlık gibi pek çok etken kadınların kendi yöntemlerini geliştirmesinin önünü açıyor.

Temiz suya veya iyi bir tuvalete erişim gibi menstrüasyonla düzgün şekilde başa çıkabilmek için temel gereksinimler milyonlarca kadın ve kız çocuğu için imkan olarak bulunmuyor. Tüm dünya kadınları göz önüne alındığında bu süreci yönetmek herkes için kolay değil. Çünkü her 9 kadın ya da genç kızdan birinin evinin yakınında temiz su bulunmuyor Ve her 3 kadından birinin kendine ait rahat kullanılabilir bir tuvalete yok.

İşte tüm bu koşulları göz önüne alarak Kadınların adet dönemlerini yönettiği şaşırtıcı yollarından bazılarına birlikte göz atalım; Hayvan derileri ve eski bez paçavralardan pedler, inek gübresi ve silikon kaplara kadar, dünyadaki kadınlar her ay dönemlerini yönetmek için her türlü malzemeyi kullanıyor.