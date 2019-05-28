Kimi gübre kullanıyor, kimi de toprağa delik açıyor! Dünyadaki kadınlar, regl dönemlerini nasıl yönetiyor?

Her ay milyonlarca kadın ve kız menstrüasyon (regl) görüyor. Belirli sürelerde bu durumla baş etmek zorunda olan kadınların adet kanaması ile mücadelesi bulundukları ekonomik koşullara , yaşadıkları ülkelere göre bile değişiklik gösterebiliyor. Fiyatlandırma, imkansızlık, sağlık ve rahatlık gibi pek çok etken kadınların kendi yöntemlerini geliştirmesinin önünü açıyor.
Temiz suya veya iyi bir tuvalete erişim gibi menstrüasyonla düzgün şekilde başa çıkabilmek için temel gereksinimler milyonlarca kadın ve kız çocuğu için imkan olarak bulunmuyor. Tüm dünya kadınları göz önüne alındığında bu süreci yönetmek herkes için kolay değil. Çünkü her 9 kadın ya da genç kızdan birinin evinin yakınında temiz su bulunmuyor Ve her 3 kadından birinin kendine ait rahat kullanılabilir bir tuvalete yok.
İşte tüm bu koşulları göz önüne alarak Kadınların adet dönemlerini yönettiği şaşırtıcı yollarından bazılarına birlikte göz atalım; Hayvan derileri ve eski bez paçavralardan pedler, inek gübresi ve silikon kaplara kadar, dünyadaki kadınlar her ay dönemlerini yönetmek için her türlü malzemeyi kullanıyor.
Bu kadınlara ilk örnek Nepal’den 32 yaşındaki Sangita. O kendi temizlik pedlerini yapıyor. Hazır pedlerin pahalı olduğunu söyleyen Sagnita, pedlerin uygun şekilde geri dönüş edilmezse çevreyi kirlettiğini de anlatıyor.
Uganda'da yaşayan 23 yaşındaki Lepera Joyce, ise adet döneminde yaşadığı akıntıyı hapsetmek için keçi derisinden yapılmış eteğini kullanıyor. Bu şekilde bu zorlu dönemi rahatlıkla atllattığı görüşünde. 14 yaşındayken adet görmeye başladığını anlatan Lepera Joyce, hazır pedlerin çok pahalı olduğunu ve onları kullandığında rahat edemediğini söylüyor.
Zambiya'dan 22 yaşındaki Limpo, ovalardan topladığı inek gübresini kullanıyor. Gübreleri önce kurutuyor sonra küçük parçalara ayırıyor. Hijyenik ped kullanmayı ise hiç düşünmüyor.
Limpo, gübreleri doğrudan vücuduna temas ettirmediğini bir beze sararak akıntıya karşı kullandığını kaydediyor. Limpo, gübrenin kan emdiği için çok kullanışlı olduğunu da sözlerine ekliyor.
Manchester’da yaşayan 40 yaşındaki Claire ise, adet gördüğü zaman silikondan yapılmış mooncup adı verilen bir hazne kullanıyor. Claire, bu durumu “Benim temel düşüncem, bu ürünlerin çevre için daha iyi olması. İsrafı azaltmak için bir yaşam tarzı seçimi yaptım. Daha fazla çevre bilincine sahip olmadan önce düzenli süpermarket markaları kullandım. Mooncup ile, bir yan fayda, kupanın tekrar kullanılabildiği için normal ürünlerin çoğunu satın almak zorunda kalmamdan kurtarmasıdır. Kullanmayı seviyorum çünkü onu tampondan daha uzun süre bırakabiliyorum, vücut için daha güvenli. ” sözleriyle açıklıyor.
Londra’da yaşayan 27 yaşındaki Hilary ise bu zorlu dönemi atlatmak için yeniden kullanılabilir hijyenik ped kullanıyor. İfadesine göre bunu yapmak istemesini en büyük nedeni israfı azaltmak ve çevre kirliğinin önüne geçmek. Hilary bu durumu şu sözlerle anlatıyor “Bu pedleri, çoğunlukla yalnızca çevrimiçi olan ve sürdürülebilir ürünlere odaklanan bağımsız mağazalardan satın alıyorum. Çoğu normal mağaza onları satmaz. Fiyat bir havlu için yaklaşık 9 pound. Ancak fiyat, büyüklüğü ve emiciliğe bağlı olarak değişir. Leke yaparlar ve pamuktan veya bambudan yapılmış olduklarından, genellikle normal bir giysi kadar kullanım süreleri olabilir. Sahip olduklarımdan bazıları şimdi 2 yıllık. ”
Uganda’da yaşayan 44 yaşındaki Munyes’in çözümü biraz daha dikkat çekici. O kanama dönemlerinde toprağa bir delik kazdığını ve kanamasını bu deliğin içine bıraktığını söylüyor. Kendisinden önceki büyüklerinde bu yöntemi kullandığını söyleyen Muntes, bu durumla başa çıkmak için çocukluktan itibaren başka yöntemlerinde anlatıldığını ancak kendisinin toprağa delik açma yöntemini benimsediğini kaydediyor.
Malawi'den 54 yaşındaki Elizabeth Chisale, büyük kızı Mary'e yerel olarak nyanda olarak bilinen hijyenik bir bez yapmayı öğretiyor.
45 yaşındaki Zambiyalı Nowana, regl döneminde inek gübresini bir kese içine koyuyor. Nowana, gübrenin bu dönemde kanı çok iyi emdiğini söylüyor.
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