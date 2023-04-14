Kimi 'şöyle olacak', kimisi de 'böyle olacak' diyor: Şu sıralar gündem olan iPhone 15 Pro'nun ses düğmeleri nasıl görünecek? İşte son iddia...

O iddiaya göre Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için bir son dakika tasarım güncellemesi yapmaya karar verdi. İddiaya göre, bu iki cihazda son birkaç haftadır söylentilere konu olan birleşik ses düğmesi yer almayacak. Bunun yerine iPhone 15 Pro modelleri, iPhone 14 Pro modellerindekine benzeyen iki düğmeli bir tasarıma sahip olacak.

"APPLE TASARIMDAN VAZGEÇTİ" İDDİASI

İddiaya göre, bu hafta başına kadar Apple hala fiziksel bir düğme mekanizması yerine dokunsal geri bildirim sunan birleşik, katı hal ses düğmesi üzerinde çalışıyordu ancak Apple salı günü katı hal düğme tasarımından vazgeçti. Apple analisti Ming-Chi Kuo değişikliğin "çözülmemiş teknik sorunlardan" kaynaklandığını öne sürdü. O dönemde Kuo, Apple'ın "geleneksel fiziksel düğme tasarımına" geri döneceğini söylemişti.

"iPHONE 16'YA KADAR..."

Kaynaklar ise son olarak Apple'ın iki düğmeye geri dönmeyi tercih edeceğini ve birleşik düğme tasarımını iPhone 16 Pro'ya kadar erteleyeceğini iddia etti.

Şimdilik ertelenmiş olsa da, Apple'ın dokunsal düğmeler üzerinde çalışmaya devam ettiği söyleniyor. Şirketin bu teknolojiyi gelecek yılın Pro iPhone modellerine uygulaması bekleniyor.

SESLİ/SESSİZ ANAHTARINDA DEĞİŞİKLİK

Öte yandan, iddiaya göre Apple'ın sesli/sessiz anahtarında yine de bir değişiklik olacak. Apple bir sesli/sessiz anahtarı yerine fiziksel bir düğme kullanacak. Şirket içinde bu düğmenin "zil düğmesi" ya da "eylem düğmesi" olarak adlandırıldığı iddia ediliyor. Söylentiler bu düğmenin Apple Watch Ultra'nın Eylem düğmesine benzer özelleştirilebilir bir düğme olabileceğini öne sürüyor.

ÖZETLE...

Kısacası iddiaya göre Apple, hem iPhone 15 hem de iPhone 15 Pro modelleri için standart mekanik düğmeler kullanacak, ancak daha önce de belirtildiği gibi, sessize alma düğmesinde değişiklik olacak. Apple'ın iPhone 15 Pro serisi için sesli/sessiz anahtarı yerine sessiz düğmesi kullanması bekleniyor. Bu tasarım değişikliklerinin cihazlar henüz Mühendislik Doğrulama Testi aşamasında olduğu ve nihai üretime ulaşmadığı için yapılabildiği iddia ediliyor.

Apple'ın katı hal düğmelerine ve ses düğmesi tasarımına sahip bazı iPhone 15 Pro modelleri oluşturduğu iddia ediliyor. Şirketin, bu modelleri, teknolojinin iPhone 16 serisine hazır olduğundan emin olmak adına dahili testler için kullanacağı öne sürülüyor.

İŞTE İDDİALARA GÖRE iPHONE 15 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

iPhone 15 Pro modelleri için söylentiler arasında;