HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kimi 'şöyle olacak', kimisi de 'böyle olacak' diyor: Şu sıralar gündem olan iPhone 15 Pro'nun ses düğmeleri nasıl görünecek? İşte son iddia...

Kimi 'şöyle olacak', kimisi de 'böyle olacak' diyor: Şu sıralar gündem olan iPhone 15 Pro'nun ses düğmeleri nasıl görünecek? İşte son iddia...

14.04.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15 ailesi için geri sayım başladı. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ten oluşması beklenen aile merakla bekleniyor. Son günlerde gündem olan konu ise iPhone 15 Pro'nun ses düğmeleri. Kimi iPhone 15 Pro modellerinin ses düğmelerinin iPhone 14 modellerindekine benzeyen iki düğmeli bir tasarımdan oluşacağını iddia ediyor. Kimi de iPhone 15'in ses düğmelerinin sanal butonlardan oluşacağını öne sürüyor. Bu konuyla ilgili gelen son iddia, oldukça dikkat çekici.

Kimi 'şöyle olacak', kimisi de 'böyle olacak' diyor: Şu sıralar gündem olan iPhone 15 Pro'nun ses düğmeleri nasıl görünecek? İşte son iddia...

O iddiaya göre Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için bir son dakika tasarım güncellemesi yapmaya karar verdi. İddiaya göre, bu iki cihazda son birkaç haftadır söylentilere konu olan birleşik ses düğmesi yer almayacak. Bunun yerine iPhone 15 Pro modelleri, iPhone 14 Pro modellerindekine benzeyen iki düğmeli bir tasarıma sahip olacak.

"APPLE TASARIMDAN VAZGEÇTİ" İDDİASI

İddiaya göre, bu hafta başına kadar Apple hala fiziksel bir düğme mekanizması yerine dokunsal geri bildirim sunan birleşik, katı hal ses düğmesi üzerinde çalışıyordu ancak Apple salı günü katı hal düğme tasarımından vazgeçti. Apple analisti Ming-Chi Kuo değişikliğin "çözülmemiş teknik sorunlardan" kaynaklandığını öne sürdü. O dönemde Kuo, Apple'ın "geleneksel fiziksel düğme tasarımına" geri döneceğini söylemişti.

"iPHONE 16'YA KADAR..."

Kaynaklar ise son olarak Apple'ın iki düğmeye geri dönmeyi tercih edeceğini ve birleşik düğme tasarımını iPhone 16 Pro'ya kadar erteleyeceğini iddia etti.

iphone3

Şimdilik ertelenmiş olsa da, Apple'ın dokunsal düğmeler üzerinde çalışmaya devam ettiği söyleniyor. Şirketin bu teknolojiyi gelecek yılın Pro iPhone modellerine uygulaması bekleniyor.

SESLİ/SESSİZ ANAHTARINDA DEĞİŞİKLİK

Öte yandan, iddiaya göre Apple'ın sesli/sessiz anahtarında yine de bir değişiklik olacak. Apple bir sesli/sessiz anahtarı yerine fiziksel bir düğme kullanacak. Şirket içinde bu düğmenin "zil düğmesi" ya da "eylem düğmesi" olarak adlandırıldığı iddia ediliyor. Söylentiler bu düğmenin Apple Watch Ultra'nın Eylem düğmesine benzer özelleştirilebilir bir düğme olabileceğini öne sürüyor.

ÖZETLE...

Kısacası iddiaya göre Apple, hem iPhone 15 hem de iPhone 15 Pro modelleri için standart mekanik düğmeler kullanacak, ancak daha önce de belirtildiği gibi, sessize alma düğmesinde değişiklik olacak. Apple'ın iPhone 15 Pro serisi için sesli/sessiz anahtarı yerine sessiz düğmesi kullanması bekleniyor. Bu tasarım değişikliklerinin cihazlar henüz Mühendislik Doğrulama Testi aşamasında olduğu ve nihai üretime ulaşmadığı için yapılabildiği iddia ediliyor.

Apple'ın katı hal düğmelerine ve ses düğmesi tasarımına sahip bazı iPhone 15 Pro modelleri oluşturduğu iddia ediliyor. Şirketin, bu modelleri, teknolojinin iPhone 16 serisine hazır olduğundan emin olmak adına dahili testler için kullanacağı öne sürülüyor.

İŞTE İDDİALARA GÖRE iPHONE 15 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

iPhone 15 Pro modelleri için söylentiler arasında;

  • Titanyum çerçeve
  • Daha hızlı A17 çip
  • Periskop lens teknolojisi (yalnızca iPhone 15 Pro Max)
  • Daha ince ekran çerçeveleri
  • Lightning bağlantı noktası yerine USB-C bağlantı noktası gibi bir dizi yeni özellik bulunuyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ancak her kullanıcı erişemeyecek! Çünkü...Ancak her kullanıcı erişemeyecek! Çünkü...
Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından...Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından...
14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyor

Bayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyor

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

Hamile eşini öldürmüştü! DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

Hamile eşini öldürmüştü! DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

Erdoğan işaret etmişti! Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecek

Erdoğan işaret etmişti! Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecek

"Gördüğüm lüzum üzerine" dedi

"Gördüğüm lüzum üzerine" dedi

Hakim eşini kızgın yağ ile yakmış, kendisi intihar etmişti! Korkunç olayın ardından bambaşka bir hikaye çıktı

Hakim eşini kızgın yağ ile yakmış, kendisi intihar etmişti! Korkunç olayın ardından bambaşka bir hikaye çıktı

İlginizi Çekebilir

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.