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  4. Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti, E-Nabız ya da SMS atarak öğrenilecek

Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti, E-Nabız ya da SMS atarak öğrenilecek

13.01.2021 08:27 | Son Güncelleme:
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Yarın ya da en geç cuma günü başlaması beklenen kitlesel aşılama için tüm hazırlıklar tamamlandı. Kimlerin koronavirüs aşısı olacağıyla ilgili 4 aşamalı takvim belirlenirken, öncelik sıralaması da netleşti. Bir yandan aşılama için geri sayım sürerken vatandaşların koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını E-Nabız sisteminden ya da 2023’e ‘Aşıla’ yazıp SMS atarak öğrenebilecekleri söylendi.

Çin'den alınan koronavirüs aşılarında beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu aşılama takvimine göre aşılama yarın ya da cuma günü başlıyor.

Şu ana kadar 3 milyon doz aşı tedarik edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sayının kademeli olarak 50 milyona çıkacağını açıkladı.

Uzmanlar Türkiye'de günlük 1.5 milyon civarında aşı yapılabilme kapasitesi olduğunu belirtirken, aşıların nasıl bir sıralamayla yapılacağı da merak konusu oldu.

AŞILAMADA SIRA NASIL OLACAK?

Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde yer alan habere göre aşılama takvimi 4 aşamalı olarak hazırlandı.

İlk etapta sağlıkların aşı olması planlanırken, sağlıkçıların ardından ikinci sırada 65 yaş üstü ve kronik hastalar var.

Üçüncü sırada riskli ortamda çalışanların (polis, adliye ve yargı personeli, öğretmenler, gıda ve lojistik personel, kamu hizmetlerinde görev alanlar) aşılanması gündemde.

Son olarak da takvime göre; 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler aşı olacak.

Tüm bu işlemlerin sorunsuz bir şekilde sona ermesitle de giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak.

Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.

AŞI SIRASI ASIL ÖĞRENİLECEK?

Peki vatandaşlar aşı olup olmayacağını ya da sıranın kendisine geldiğini nasıl öğrenek?

Konuyla ilgili canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını E-Nabız sisteminden ya da 2023’e ‘Aşıla’ yazıp SMS atarak öğrenebileceklerini söyledi.

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