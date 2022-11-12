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  4. Kimliği bilinmiyor! Son eseri Ukrayna’da bombalanan bir binada ortaya çıktı

Kimliği bilinmiyor! Son eseri Ukrayna’da bombalanan bir binada ortaya çıktı

12.11.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimliği bilinmeyen ünlü grafiti ve duvar ressamı Banksy'nin son eseri Ukrayna’nın Rus bombardımanından en çok etkilenen kenti Borodyanka’da ortaya çıktı.

Kimliği bilinmiyor! Son eseri Ukrayna’da bombalanan bir binada ortaya çıktı

Kimliği bilinmeyen sanatçı Banksy’nin son eseri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yaklaşık 48 kilometre kuzey batısında yer alan ve işgalin başlangıcından bu yana bombardımandan en çok etkilenen Borodyanka’da, bombalanmış bir binada ortaya çıktı. Eserlerini sosyal medya hesabından yayınlayan Banksy, dün jimnastik yapan bir kızın tasvir edildiği eserini “Borodyanka, Ukrayna” açıklamasıyla paylaştı.

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KİMLİĞİNİ AÇIKLAMIYOR

Banksy, dünyanın en ünlü sanatçılarından biri olarak biliniyor ve eserlerini çoğunlukla dış yapıların yüzeylerine yapıyor. Kimliğini açıklamayan gizemli sanatçı, eserini tamamladıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşarak eserin orijinalliğini teyit ediyor. (DHA)

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Ressam Ukrayna duvar

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