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Kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına polisler yetişti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

YKS sınavına girecek adayın kimliğini evde unutması üzerine harekete geçen polis ekipleri öğrencinin sınava sorunsuz girmesini sağladı.Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sincan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bugün ikincisi gerçekleştirilen YKS sınavına geç kalan öğrenciyi polis aracıyla son dakikada sınava yetiştirdi.Ankara’da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumuna geç kalan öğrenci, polis ekiplerinin yardımı ile sınava gireceği okula yetişti.YKS ikinci oturumu için adaylar sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrolleri yapılarak salonlara alındı.

Kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına polisler yetişti

YKS sınavına girecek adayın kimliğini evde unutması üzerine harekete geçen polis ekipleri öğrencinin sınava sorunsuz girmesini sağladı.
Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sincan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bugün ikincisi gerçekleştirilen YKS sınavına geç kalan öğrenciyi polis aracıyla son dakikada sınava yetiştirdi.
Ankara’da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumuna geç kalan öğrenci, polis ekiplerinin yardımı ile sınava gireceği okula yetişti.
YKS ikinci oturumu için adaylar sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrolleri yapılarak salonlara alındı. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00’da kapatılarak, sonradan gelenler içeri alınmadı. Aileler çocuklarını dakikalar öncesinden sınava girecekleri okulun bahçesine getirerek sınavı kaçırmamaları için ellerinden geleni yapmaya çalıştı.
Ankara’nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda sınava girecek olan İbrahim Lale’nin (19) kimliğini unuttuğu ve yardım beklediği anonsu üzerine Sincan Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekip, hızlı bir şekilde İbrahim Lale ile görüşerek Yenikent Mahallesi’nde bulunan evinden kimliğini alarak saat 09.56’da teslim etti. İbrahim Lale polislerin kimliğini getirmesi üzerine teşekkür ederek koşar adımlarla sınava yetişti. İbrahim Lale’nin okula girmesinden 3 dakika sonra öğrenci alımları durdurularak okul kapıları kapatıldı. Bu esnada okul bahçesinde bulunan diğer velilerin polis ekibini alkışlaması dikkat çekti.

"Öğrencinin sınava yetişmesi güvenlik kamerasında"
Kimliğini evde unutan İbrahim Lale’ye kimliğini getiren ekibin kimliği Lale’ye ulaştırdığı ve Lale’nin koşar adımlarla okula ilerlediği ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Öte yandan, yine Sincan ilçesinde bulunan ve YKS sınavına girecek olan Fatih Mehmet Türkmen (19) isimli öğrencinin kimliğini kaybetmesi üzerine saat 09.15’te yaptığı ihbar üzerine harekete geçen Sincan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Türkmen’le görüşüp birlikte Sincan İlçe Nüfus Müdürlüğüne gidip geçici kimlik belgesi çıkartarak Türkmen’i sınava gireceği okula götürerek sınava yetişmesini sağladı.

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