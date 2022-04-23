Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: 81 ilde 200 noktada başladı

'T.C. Kimlik Kartına E-imza yükleme' lansmanı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirildi. Lansmana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda davetli katıldı. T.C. Kimlik Kartına nüfusmatikler aracılığıyla E-imza'nın yüklenmesini sağlayan uygulamanın tanıtıldığı lansmanda, Maslak'taki bir banka ve Üsküdar İlçe Nüfus Müdürlüğüne canlı olarak bağlanılarak sistem test edildi. Canlı bağlantıların ardından kürsüye çıkan Bakan Süleyman Soylu, sistemin 10 Ocak'tan itibaren kullanıldığını söyleyerek, bugünden itibaren 81 ilde 200 noktada e-imza yükleme işleminin başlatıldığını duyurdu.

"81 İLDE 200 NOKTADA İŞLEMLER BAŞLATILDI"

Konuşmasında 'Sıfır mola' anlayışına değinen Soylu, "Sıfır mola anlayışıyla ürettiğimiz önemli bir hizmeti kamuoyuyla paylaşmak için huzurlarınızda bulunuyoruz. T.C. kimlik kartlarına elektronik imza sistemi yüklemesi çalışmamızı tamamladık. Başta da ifade ettiğim gibi 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulamaya başladık. Bu sayede elektronik imzalarımızı, yeni kimlik kartlarımıza nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlükleri, nüfus ve vatandaşlık işleri kioskları, bankalar, noterler ve tapu kadastro genel müdürlüklerinden; yükleme imkanına kavuşmuş oluyoruz. Halihazırda 81 ilde 200 noktada e-imza yükleme işlemi gerçekleştirilmektedir. 2021 yıl sonu itibarıyla Türkiye'de elektronik imza kullanıcı sayısı yaklaşık 6 milyondur. Bizim bu yeni sistemimizde süreç bu taraftan da başlamıştır. Bir nevi pilot dönem olarak gördüğümüz bu dönemin ardından, inşallah bu tanıtım programından sonra bu sayının hızla artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılması ve hizmet sayısının artırılmasını da sağlamayı umuyoruz" dedi.

"3.5 MİLYON KADIN KADES İNDİRDİ"

Soylu, 'sıfır mola' şiarıyla başladıkları yolda teknolojik hamleler sayesinde de özellikle kadına yönelik şiddette önemli bir mesafe kat ettiklerini aktardı. Soylu, "Artık modern devletin şifrelerinden biri 'sıfır mola' dır. İçişleri Bakanlığı olarak tam da bu mottoyu benimsemiş durumdayız. Mesela 'terörle mücadelede sıfır mola' dedik. Terörizmle mücadeleden yüksek operasyonel kabiliyetlere, kurumlar arası koordinasyonun ve iş birliğinin sağlanmasından teknik, beşeri ve teknolojik kapasitemizin geliştirilmesine kadar pek çok adım attık. Sürekli, yeni bir çözüm, sürekli yeni bir teknolojik kabiliyet üretiyoruz. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede 'sıfır mola' dedik. Elektronik kelepçe izleme merkezimizi devreye soktuk ve bugüne kadar bin 432 vaka takibi yaptık. Halen de 535 vaka aktif olarak elektronik kelepçeyle izliyoruz. Uluslararası ödüllü KADES yazılımımızı ürettik. Tek dokunuşla 5 ila 8 dakika içinde en yakın ekip, tehdit altındaki kadınımızın yanına gidiyor. Yaklaşık 3.5 milyon kadınımız da bu yazılımı indirdi. 198 bin asıllı ihbar aldık, asılsız veya asıllı tüm ihbarlara da gittik. Bütün bunların sonucunda, kadın cinayetlerinde, yılbaşından bugüne kadar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azaldı" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN GÜVENLİKLİ PASAPORTU İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Soylu, önümüzdeki 3-4 ay içerisinde dünyanın en güvenlikli yerli ve milli pasaportu çalışmalarını da tamamlayacaklarını belirterek şunları söyledi: "Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birlikte, inşallah, Allah nasip ederse, dünyanın en güvenlikli yerli ve milli pasaportu işlemleri üretilmeye başlandı. Yani, önümüzdeki 3-4 ay içerisinde, başkalarına ihtiyaç duymayacağımız, bizi güvenlik ve çiplerle bir alana sıkıştırmayacak Darphane ile, Maliye ve Hazine Bakanlığımızla birlikte, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir adımı da inşallah gerçekleştiriyoruz. Eğer becerebilirsek, kimliklerimizde, aynı zamanda pasaportlarda da inşallah renkli resim kullanacağız."(DHA)

