Kimse bu kadar kolay olabileceğini tahmin bile edemezdi! Kolayca kireçten kurtulun

Kireç sökücü deterjanlara hepimiz para harcıyoruz. Kimyasallarla dolu temizlik ürününü solumamız cabası. Bir de onu dakikalarca ovalamak gerekiyor ki o da ellerimizi tahriş ediyor. Bir TikTok kullanıcısı kireç nasıl sökülür sorusunun pratik bir cevabını bulmuş.

ABD'nin Indiana eyaletinden Lilly Wright, bulmuş olduğu basit temizlik hilesini TikTok hesabından takipçileriyle paylaştı. Bu basit yöntem o kadar sevildi ki çok kısa sürede sosyal medyada viral haline geldi.

Wright TikTok'taki paylaşımında şunları söylüyor: "İşte kimsenin size söylemeyeceği temizlik hilesi. Bir kap su alıp kaynatacaksın. Su kaynarken içine beyaz sirke ekleyip ocağın altını kapatacaksın."

Videonun devamında kadın, beyaz sirke eklenmiş kaynamış suyun içine kireç tutmuş duş başlığını bırakıyor. Bir saat kadar beyaz sirkeli suda bekletmemizi söylüyor. Bir saatin sonunda ise; duş başlığındaki kirecin tamamen çıktığını görüyoruz. Siz de evinizde bu basit temizlik hilesini deneyebilirsiniz.

Hassas gözlerinizin tahriş olmaması için beyaz sirkeli suyun buharını teneffüs etmemeye dikkat edin.

