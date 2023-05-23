Kimse inanmıyor ama o bir makinist! Sosyal medyada güzelliğiyle viral oldu... “Erkek işi olduğunu söylüyorlar”

Kolombiya’nın Medellin şehrindeki hızlı trenlerde makinist olarak görev yapan Katherine Munera, TikTok’tan yaptığı paylaşımlar sayesinde 125 bin takipçiye ulaştı. Düzenli olarak kariyerinden kesitler sunan Munera aynı zamanda sık sık cesur pozlarıyla da hayranlarının karşısına çıkıyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Munera, TikTok’ta “En güzel tren makinisti” olarak anılıyor.

KARİYERİYLE GURUR DUYUYOR

Cinsiyet kalıplarının etkili olduğu bir kariyerde yer almanın eleştiri oklarının hedefi haline gelmesine neden olduğunu dile getiren Munera, “Erkek işi olduğunu söylüyorlar. Bu hikayenin bir parçası olduğum için mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Kadınlar isteklerine ulaşabilecek güçteler” dedi.