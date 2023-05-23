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Kimse inanmıyor ama o bir makinist! Sosyal medyada güzelliğiyle viral oldu... “Erkek işi olduğunu söylüyorlar”

23.05.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’nın Medellin Metrosu'nda makinist olarak görev yapan Katherine Munera, güzelliğini ortaya çıkartan TikTok paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. “En güzel makinist” olarak sosyal medyadan ünlenen Munera, erkek egemen bir sektörde çalışamaktan gurur duyduğunu söyleyerek kendisini eleştirenlere meydan okudu.

Kimse inanmıyor ama o bir makinist! Sosyal medyada güzelliğiyle viral oldu... “Erkek işi olduğunu söylüyorlar”

Kolombiya’nın Medellin şehrindeki hızlı trenlerde makinist olarak görev yapan Katherine Munera, TikTok’tan yaptığı paylaşımlar sayesinde 125 bin takipçiye ulaştı. Düzenli olarak kariyerinden kesitler sunan Munera aynı zamanda sık sık cesur pozlarıyla da hayranlarının karşısına çıkıyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Munera, TikTok’ta “En güzel tren makinisti” olarak anılıyor.

KARİYERİYLE GURUR DUYUYOR

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Cinsiyet kalıplarının etkili olduğu bir kariyerde yer almanın eleştiri oklarının hedefi haline gelmesine neden olduğunu dile getiren Munera, “Erkek işi olduğunu söylüyorlar. Bu hikayenin bir parçası olduğum için mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Kadınlar isteklerine ulaşabilecek güçteler” dedi.

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