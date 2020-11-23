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  4. Kimse yüzünü güldürememişti... O köpeğin hayatından dev bir dram çıktı

Kimse yüzünü güldürememişti... O köpeğin hayatından dev bir dram çıktı

23.11.2020 11:36 | Son Güncelleme:
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6 aydan fazladır Washington Hayvan Barınağı’nda kalan Roscoe cinsi sevimli köpek, tüm çalışanların çabasına rağmen ne güldü ne de kuyruk salladı. Hayvan Barınağı sosyal medya hesabından köpeğin fotoğrafını paylaşınca gerçek ortaya çıktı.

ABD’nin başkenti Washington’da bulunan bir hayvan barınağında yaşanan olay Hollywood filmlerini aratmadı. Altı aydan fazladır barınakta kalan sevimli Roscoe cinsi köpek, orada kalan herkesin ilgi odağı haline gelmişti. Mutsuzluğu her halinden belli olan köpeği mutlu etmek için tüm çalışanlar seferber olmuştu.

Basına konuşan hayvan barınağı yetkilisi, "Bizim tarafımızdan rahatlatılmak istemedi, dokunulmak istemedi. Ne yaparsak yapalım hiçbir duygu veya heyecanı yoktu." dedi.

Personel, Roscoe'nun güvenini kazanmak için ellerinden geleni yaptılar, ancak hiçbir şey işe yaramayınca, sonunda onu Facebook sayfalarında yayınlama zamanının geldiğine karar verdiler. Bu küçük hareket Roscoe'nun hayatını sonsuza dek değiştirdi.

'SANIRIM BU BENİM KÖPEĞİM'

Gönderi yayınlanır yayınlanmaz barınağın Facebook sayfasında bir mesaj belirdi: "Sanırım bu benim köpeğim ve üç yıldır kayıp."

Hayvan barınağı yetkilileri gelen mesajın sahibiyle iletişime geçerek kendisini barınağa davet etti. Hiçbir şeye tepki vermeyen mutsuz köpek, 3 yıldır görmediği sahibiyle karşılaştığında sevinçten ne yapacağını şaşırdı.

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Hayvan barınağı yetkilisi Davis şunları söyledi, "Köpeğin burada olduğu altı ay içinde onun kuyruğunu salladığını hiç görmemiştim, köpeğin zıpladığını hiç görmemiştim ve onu asla sevememize izin vermedi" dedi Davis.

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