- "Kimsede görmediğim ağabeyliği onda gördüm"

Sevim Çobanoğlu (57), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sıcak bir aile ortamında büyümesini sağlamak için uzun yıllar önce bu yardım faaliyetine giriştiklerini söyledi.

Emrah Hamdi Aydoğdu'nun 9 yaşındayken koruyucu annesi olduğunu belirten Çobanoğlu, "Emrah benim beşinci çocuğum oldu. Sonra başka çocukların bakımını üstlendik. Çocukların aile ortamında büyümesi ve kötü alışkanlıklardan uzak olması en büyük amacım." dedi.

Çobanoğlu, Emrah Hamdi'nin, başından itibaren hiç uyum sorunu yaşamadığını vurguladı.

Emrah Hamdi'nin kendi oğlu Taner ile büyüdüğünü anlatan Çobanoğlu, şöyle devam etti:

"Emrah'ı ilk eve getirdiğim zaman, şehit olan oğlum Taner ve annem vardı evde. Taner, Emrah ilk eve geldiği zaman ona 'Merhaba, ben ağabeyin Taner. Bundan sonra bu ev benim olduğu kadar senin de evin. Bizim kıyafetlerimiz burada, istediğin her şeyi kullanabilirsin. Her zaman yanındayım. İyi gününde kötü gününde her zaman yanında olacağım.' dedi. Emrah, memurluk hakkını kazandığında ilk beni aradı, 'Anneciğim sana müjdeli bir haberim var' diye. O gün de rüyasında şehit ağabeyi sarılmış Emrah'a. Uyandığında halen sarılıyormuş gibi elleri bağlı, ağlayarak uyanmış."