TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Lise öğrencisi 14 yaşındaki İbrahim Cem Yıldırım, 5 yıl önce başladığı piyanoyla, bir yandan beste yapıyor, bir yandan da kimsesiz çocuklar yararına verdiği konserlerle takdir topluyor.

Satrançla ilgilenirken her turnuvada hırs yaptığını ve kendini daha rahatlatıcı bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünen Yıldırım, piyanoyla ilgilenmeye başladı.

Yıldırım, Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi korosuyla Makedonya ve Almanya'da da sahne alırken, 2 yıldır kimsesiz çocuklar için piyano konseri veriyor.

Genç piyanist Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyano çalmanın hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Yıldırım, piyano eğitmeni Viktoriya Tüfekçi'nin desteğiyle piyanoyu kısa sürede öğrendiğini ifade ederek, "Uzun süre satrançla ilgilendim. Sürekli turnuvalara gidiyordum. Biraz hırs yaptım ve bundan dolayı satrancı bırakmam gerektiğine karar verdim. Beni daha rahatlatıcı bir şeye ihtiyacım vardı. Satrancı bıraktım 9 yaşında evde hazır piyano vardı ağabeyim ve ablam da piyanoyla ilgilendi daha önce. Ben de piyanoya başlamaya karar verdim. Ondan sonra hiç bırakmadım." diye konuştu.