Kimsesiz çocukların yüzünü bez bebeklerle güldürecekler

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Gençlik Merkezi’nde tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak ihtiyaç sahibi ve kimsesiz çocuklara hediye edilmek üzere bez bebek yapılıyor.

Gençlik Merkezi’nde gönüllü kadınlar ve gençler, ‘Her Çocuğa Bir Bebek’ projesi çerçevesinde bez bebek yapımına başladı. Kimisi, bez bebekler için saç, elbise yaparken kimisi de bebeklerin yüzlerini boyayarak şekillendirdi. Tamamen gönüllülük esasına dayalı projede omuz omuza veren kadınlar ve gençler, kısa sürede 300’e yakın birbirinden güzel bez bebek yapmayı başardı. 500 adet olarak yapılması planlanan bez bebeklerin bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderilecek. Bir kısmı da Elbistan’daki ihtiyaç sahibi ve kimsesiz çocuklara hediye edilecek.

Bez bebek projesi ile ilgili olarak bilgi veren Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, tek amaçlarının çocukların yüzünü güldürmek olduğunu söyledi. Yılmaz, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız, 2019 yılını ‘gönüllülük yılı’ olarak ilan etti. Biz de Elbistan Gençlik Merkezi olarak gönüllü gençlerimiz ve kurslarımıza katılan kadınlarla birlikte ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için bir çalışma yaptık. ‘Her Çocuğa Bir Bebek’ adlı bir proje hazırladık. Projemizi, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza gönderdik. Bakanlığımız da projemizi onayladı. Biz de genci, yaşlısı ve çocuğu ile el ele vererek ihtiyaç sahibi çocuklarımız için bebek yapmaya başladık. 500 tane bebek yapmayı planlıyoruz. 1 aylık çalışma sonucunda hazırlanan bebeklerin bir kısmını Gençlik ve Spor Bakanlığımıza göndereceğiz. Bir kısmını da ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hediye edeceğiz. Bu projeye katılan tüm arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ellerine emeklerine sağlık” dedi.

65 yaşındaki yaşlı bir kadın ise, çocukların yüzünün gülmesi için seve seve bez bebek yaptığını dile getirdi.

Bez bebek yapan kadınlar ve gençler de hayır amacıyla bu işe gönüllü olduklarını söylediler. Kadınlar ve gençler, “Köy okullarındaki çocuklarımıza ulaştıracağız. Bez bebekleri, annesi-babası olmayan, maddi durumu iyi olmayan çocuklarımıza ulaştıracağız. Elbistan Gençlik Merkezi’nde bebek yapıyoruz. Çocuklar için yapıyoruz. Hayır için bu projeye dahil olduk. Kimsesiz çocuklara verilecek bu bebekler. Yapması çok kolay. Severek ve isteyerek yapıyoruz. Çok güzel iş çıkardık. 200-300’e yakın bir bebek yaptık. İnşallah hayrımız yerini bulur. Böyle hayırlı bir işe katkıda bulunduğumuz için mutluyuz” şeklinde konuştu.



