Kimsesizlere sıcak yuva

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve 15 Ekim’de kapılarını açan erkek barınma evi, soğukların iyice etkisini gösterdiği bugünlerde evsiz vatandaşlar için sıcak bir yuva oluyor. Sokaklarda yatık kalkan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından alınıp barınma evine yerleştiriliyor.

Kimileri yıllarca baktıkları çocukları tarafından sokağa terk edilmiş, kimileri ise iflas ederek işini kaybetmiş. Her biri farklı hayatların kahramanları olsa da onları bir araya getiren tek özellik, sıcak bir yuva hasreti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ürünlü’deki barınma evi her yıl olduğu gibi bu yıl da parçalanmış hayatları sıcak bir yuvada buluşturuyor. Kapılarını 15 Ekim’de açan ve Mayıs ayı başına kadar konuklarına üç öğün yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkânlar sunan erkek barınma evi sadece Bursalılara değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlara da kucak açıyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de belki de en anlamlı denetimlerinden birini kış aylarında gerçekleştiriyor. Denetimler esnâsında sokaklarda, parklarda veya metruk binalarda geceledikleri belirlenen vatandaşlar, ekipler tarafından alınarak Büyükşehir Belediyesi erkek barınma evine yerleştiriliyor. Kestel ilçesinde geçimini sokaklardan kâğıt toplayarak sağlayan ve kalacak yeri olmadığı için parklarda bahçelerde geceleyen bir vatandaş da Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Güvercinlik Parkı’ndan alınarak barınma evine yerleştirildi. Bu kış 541 kişiye hizmet verecek şekilde hazırlanan barınma evinde hâlen 284 kişi kalıyor.

