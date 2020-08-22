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Kimyasal atıklar dereye karıştı! Dereden su içen köpek zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 22:07 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden geçen Eynerce Deresi, kimyasal olduğu tahmin edilen atıklar nedeniyle renk değiştirerek köpürdü. Dereden su içtiği iddia edilen bir köpek ise zehirlendi.

Kimyasal atıklar dereye karıştı! Dereden su içen köpek zehirlendi

Dilovası’ndaki sanayi kuruluşlarının arasından geçip, ilçe merkezine gelen ve buradan da Marmara Denizi’ne dökülen Eynerce Deresi’nin, çevrede bulunan fabrikalardan döküldüğü iddia edilen kimyasal atıklar nedeniyle renk değiştirip köpürdüğü görüldü.

Akşam saatlerinde dere kenarında oyun oynayan çocuklar, dere kenarındaki bataklıkta baygın bir şekilde yatan köpeği görmeleri üzerine durumu ailelerine bildirdi.
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Aileleri de itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği bataklık olan bölgeden çıkardı. Baygın halde bulunan köpeğin dereden su içtikten sonra zehirlendiği tahmin ediliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Derede yaşanan kirlilik nedeniyle belediye ekipleri bölgeden numune alarak inceleme başlattı.

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KÖPEK TEDAVİYE ALINDI

Köpek ise belediyeye ekipleri aracılığıyla tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü. (DHA)


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