Kimyasal gebelik nedir, nasıl anlaşılır?

Halk arasında kimyasal gebelik sessiz düşük olabilir nitelendirilir. Yazımızda kimyasal gebelik belirtileri nelerdir? Kimyasal gebelik neden olur gibi soruların cevabına ulaşacaksınız. Regl periyodunun bitiminden bir hafta sonra kanamanın gerçekleştiği ve gebeliğin sona erdiği kimyasal gebelik ne demek diyorsanız; yazımıza geçelim..
Kimyasal gebelik belirtileri yaşandığı sırada gebelik hormonu beta HCG düşük seviyede olur. Bu nedenle yorgunluk ve mide bulantısı gibi erken dönem gebelik belirtileri görülmez. Gebelik belirtileri yaşanmadığı ve gebeliğin çok erken bir dönemde gerçekleştiği için çoğu kadın herhangi bir belirti görmeden kimyasal gebelik yaşayabilir. Genellikle vücutta görülen belirtilerle değil de gebelik testleri ile anlaşılan kimyasal gebelik;
Bütün bunlar kimyasal gebelik belirtisi olabilir fakat lekelenme görülmesi her zaman kimyasal gebelik anlamına gelmez. Embriyonun rahme tutunması döneminde de kahverengi veya pembe olacak şekilde hafif bir lekelenme görülebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınız anda doktorunuza danışmanız daha sağlıklı olacaktır. Gebelik testinde görülen kimyasal gebelik belirtilerinin yanı sıra bazı kişilerde hafif karın krampları veya ağrı görülebilir. Gebe olmadan önce adet döneminde bir düzensizlik yaşamayan kişilerin adet döneminin birkaç gün gecikmesiyle birlikte kan ya da idrar testi yaptırması muhtemeldir. Bir gebelik sonucunda doktor, bebeğin kesesini veya plasentasını ultrasonda göremeyebilir. Böyle bir durumda kimyasal gebelik gerçekleşiyor demektir. Bununla birlikte anne adayının çok sancılı şekilde regl dönemine benzer bir kanama yaşayabileceğini söyleyebiliriz. Gebelik testi sonucu olumlu görünse dahi hafif bir lekelenme veya kanamanın görülmesi en belirgin kimyasal gebelik belirtileri arasında yer alır. Bebek çok erken bir dönemde düştüğü için parça düşürme görülmez ve kandaki beta HCG hormonunun çok yükselmesiyle tanı konmuş olur. 3 veya 4 gün sonra da kanama tamamen durur.
Kesin bir cevabı olmamasıyla birlikte kadınların yaklaşık yüzde 70’inde görülebilen kimyasal gebeliğin nedeninin kromozomlardaki bir anomali olduğu düşünülür. Yumurtaların ve spermin her birinde 23 kromozom olmalıdır. Peki, “kimyasal gebelik ne zaman sonlanır” döllenen yumurtadaki kromozom sayısı fazlaysa vücut bu durumu fark edip gebeliği kanama yoluyla sonlandırabilir.
“Kimyasal gebelik neden olur?” sorusunun cevabını sıralayacak olursak;
Anne adaylarının fark etmediği ve bir tedavi aşamasından geçmeden, tıbbi bir işlem gerektirmeden kendiliğinden sonlanan kimyasal gebelik sonrası tekrardan gebe kalmalarında hiçbir sorun yoktur. Kimyasal gebeliğin yaşanmasından 2 hafta sonra hamile kalınabilir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi kimyasal gebelik tekrar gebe kalmayı etkilemez. Hatta sağlıksız bir embriyo vücuttan atıldığından dolayı sağlıklı bir gebelik şansı yaşanması da yüksektir. Art arda gerçekleşen düşüklerde ise doktorunuza danışmalısınız. Tüm bunlara ek olarak;
Kimyasal gebelik bir tür sağlıksız embriyonun henüz olgunlaşmadan dışarıya atılmasıdır. Böylelikle bir sonraki dönemde daha sağlıklı bir embriyo oluşturmak mümkün hale gelir.
Kimyasal gebelik durumunu yaşayan kişilerin, doktorlarına daha sık başvurması gerekir ve kan testlerini zamanında yaptırmalıdırlar.
Gebelik durumlarında sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan ve gebelerde kullanımı uygun olmayan ilaçlardan kaçınmak gerekir.
Folik asit kullanımı ise daha sağlıklı bir gebelik dönemi başlangıcı için doktorlar tarafından sıklıkla önerilmektedir.
Kimyasal gebelik genelde kürtaj gerektirmez. Hasta biraz daha uzun süreli ve biraz daha ağrılı bir adet süreci geçirebilir. Genellikle zararsız bir süreçten geçer. Kimyasal gebelik, art arda üç kez oluşmadığı durumlarda ilaçlı tedavi veya operasyon gerektiren bir durum değildir. Yumurtanın döllenmesiyle oluşan embriyonun sağlıklı bir şekilde gelişememesine sebebiyet veren kromozomal bozukluk, embriyonun vücut dışına atılmasını sağlayan doğal bir süreçtir. Embriyo, regl kanaması ile vücut dışına atıldığından diğer düşükler gibi kürtaj gerekmez ancak üç kez ve üzerinde kimyasal gebelik yaşayan kişilerin kimyasal gebelik tedavisi görmek üzere doktoruna başvurması gerekir. Yaşanan süreçte gebeliğin sonlanmasına sebebiyet veren sorunlar araştırılır ve yapılan testlerle birlikte beta HCG hormon düzeyinin düşme hızı kontrol edilir.
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