HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kimyasal gebelik nedir, nasıl anlaşılır?

Kimyasal gebelik nedir, nasıl anlaşılır?

03.12.2020 10:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kimyasal gebelik nedir, nasıl anlaşılır?

Kimyasal gebelik bir diğer ismiyle sessiz düşük, birçok kadının başına gelen durumlardan biridir. Kimyasal gebelik nedir diyorsanız eğer yazımız tam da size göre…

Halk arasında kimyasal gebelik sessiz düşük olabilir nitelendirilir. Yazımızda kimyasal gebelik belirtileri nelerdir? Kimyasal gebelik neden olur gibi soruların cevabına ulaşacaksınız. Regl periyodunun bitiminden bir hafta sonra kanamanın gerçekleştiği ve gebeliğin sona erdiği kimyasal gebelik ne demek diyorsanız; yazımıza geçelim..

Kimyasal Gebelik Belirtileri

Kimyasal gebelik belirtileri yaşandığı sırada gebelik hormonu beta HCG düşük seviyede olur. Bu nedenle yorgunluk ve mide bulantısı gibi erken dönem gebelik belirtileri görülmez. Gebelik belirtileri yaşanmadığı ve gebeliğin çok erken bir dönemde gerçekleştiği için çoğu kadın herhangi bir belirti görmeden kimyasal gebelik yaşayabilir. Genellikle vücutta görülen belirtilerle değil de gebelik testleri ile anlaşılan kimyasal gebelik;

  • Gebeliğin ilk haftalarında yapılan testin sonucunun pozitif olması ve bir hafta sonra tekrarlandığında ise negatife dönmesi,
  • Gebelik testinin pozitif çıkmasının ardından kanama görülmesi,
  • Kanda beta HCG testinde hormon değerlerinin çok düşük olması,
  • Regl döngüsü başlamadan önce hafif lekelenme olması.

Bütün bunlar kimyasal gebelik belirtisi olabilir fakat lekelenme görülmesi her zaman kimyasal gebelik anlamına gelmez. Embriyonun rahme tutunması döneminde de kahverengi veya pembe olacak şekilde hafif bir lekelenme görülebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınız anda doktorunuza danışmanız daha sağlıklı olacaktır. Gebelik testinde görülen kimyasal gebelik belirtilerinin yanı sıra bazı kişilerde hafif karın krampları veya ağrı görülebilir. Gebe olmadan önce adet döneminde bir düzensizlik yaşamayan kişilerin adet döneminin birkaç gün gecikmesiyle birlikte kan ya da idrar testi yaptırması muhtemeldir. Bir gebelik sonucunda doktor, bebeğin kesesini veya plasentasını ultrasonda göremeyebilir. Böyle bir durumda kimyasal gebelik gerçekleşiyor demektir. Bununla birlikte anne adayının çok sancılı şekilde regl dönemine benzer bir kanama yaşayabileceğini söyleyebiliriz. Gebelik testi sonucu olumlu görünse dahi hafif bir lekelenme veya kanamanın görülmesi en belirgin kimyasal gebelik belirtileri arasında yer alır. Bebek çok erken bir dönemde düştüğü için parça düşürme görülmez ve kandaki beta HCG hormonunun çok yükselmesiyle tanı konmuş olur. 3 veya 4 gün sonra da kanama tamamen durur.

Kimyasal Gebelik Neden Olur?

Kesin bir cevabı olmamasıyla birlikte kadınların yaklaşık yüzde 70’inde görülebilen kimyasal gebeliğin nedeninin kromozomlardaki bir anomali olduğu düşünülür. Yumurtaların ve spermin her birinde 23 kromozom olmalıdır. Peki, “kimyasal gebelik ne zaman sonlanır” döllenen yumurtadaki kromozom sayısı fazlaysa vücut bu durumu fark edip gebeliği kanama yoluyla sonlandırabilir.
“Kimyasal gebelik neden olur?” sorusunun cevabını sıralayacak olursak;

  • Embriyonun sağlıksız olması, fiziksel ve kimyasal bir sorun yaşanması kimyasal hamileliğin sebepleri arasındadır.
  • Anne rahmi duvarında bebeğin tutunmasına engel olan kist gibi oluşumlar döllenen yumurtayı düşürerek bu durumun ortaya çıkmasına neden olabilir.
  • Anne ve babadan kaynaklanan genetik hastalık da kimyasal gebeliğe sebep olabilir.
  • Annede şeker hastalığı, tiroid ve tüplerde normal dışı bir durum da kimyasal gebeliğe yol açabilir.
  • Döllenen yumurtanın herhangi bir sebepten dolayı sağlıksız olmasıyla yumurta kimyasal gebelik yoluyla vücuttan atılır. Bu duruma bir nevi doğal seleksiyon da diyebiliriz.
  • Annenin yaşının 35’ten büyük olması da kimyasal gebeliğin yaşanmasına neden olabilir.
  • Metabolik hastalıklar, enfeksiyon ve kan akış sisteminde yaşanan pıhtılaşma gibi sorunlar da kimyasal gebelik nedenleri arasında yer alır.

Kimyasal Gebelik Sonrası Hemen Hamile Kalınabilir mi?

Anne adaylarının fark etmediği ve bir tedavi aşamasından geçmeden, tıbbi bir işlem gerektirmeden kendiliğinden sonlanan kimyasal gebelik sonrası tekrardan gebe kalmalarında hiçbir sorun yoktur. Kimyasal gebeliğin yaşanmasından 2 hafta sonra hamile kalınabilir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi kimyasal gebelik tekrar gebe kalmayı etkilemez. Hatta sağlıksız bir embriyo vücuttan atıldığından dolayı sağlıklı bir gebelik şansı yaşanması da yüksektir. Art arda gerçekleşen düşüklerde ise doktorunuza danışmalısınız. Tüm bunlara ek olarak;

Kimyasal gebelik bir tür sağlıksız embriyonun henüz olgunlaşmadan dışarıya atılmasıdır. Böylelikle bir sonraki dönemde daha sağlıklı bir embriyo oluşturmak mümkün hale gelir.

Kimyasal gebelik durumunu yaşayan kişilerin, doktorlarına daha sık başvurması gerekir ve kan testlerini zamanında yaptırmalıdırlar.

Gebelik durumlarında sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan ve gebelerde kullanımı uygun olmayan ilaçlardan kaçınmak gerekir.

Folik asit kullanımı ise daha sağlıklı bir gebelik dönemi başlangıcı için doktorlar tarafından sıklıkla önerilmektedir.

Kimyasal Gebelik Tedavisi

Kimyasal gebelik genelde kürtaj gerektirmez. Hasta biraz daha uzun süreli ve biraz daha ağrılı bir adet süreci geçirebilir. Genellikle zararsız bir süreçten geçer. Kimyasal gebelik, art arda üç kez oluşmadığı durumlarda ilaçlı tedavi veya operasyon gerektiren bir durum değildir. Yumurtanın döllenmesiyle oluşan embriyonun sağlıklı bir şekilde gelişememesine sebebiyet veren kromozomal bozukluk, embriyonun vücut dışına atılmasını sağlayan doğal bir süreçtir. Embriyo, regl kanaması ile vücut dışına atıldığından diğer düşükler gibi kürtaj gerekmez ancak üç kez ve üzerinde kimyasal gebelik yaşayan kişilerin kimyasal gebelik tedavisi görmek üzere doktoruna başvurması gerekir. Yaşanan süreçte gebeliğin sonlanmasına sebebiyet veren sorunlar araştırılır ve yapılan testlerle birlikte beta HCG hormon düzeyinin düşme hızı kontrol edilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMali'den o fotoğrafa sansür!Mali'den o fotoğrafa sansür!
Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu!
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te şiddetli deprem!

Siirt'te şiddetli deprem!

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Covid-19 pozitif kişi bakın hangi duyguları yaşıyormuş!

Covid-19'da pozitif tanının yol açtığı 10 negatif duygu!

Koronavirüs aşısı önce kimlere yapılacak? Aşı kimlere, ne zaman yapılacak? Korona aşısı zorunlu mu olacak?

Koronavirüs aşısı kimlere, ne zaman yapılacak?

Hemşireler Covid-19 sürecini anlattı: Beni en çok korkutan...

'Nasıl bulaştığı anlaşılmayacak kadar hızlı'

'Sağlık ve kalıcı olarak 10 ayda 60 kilo vermek mümkün!'

10 ayda 60 kilo vermek mümkün!

Kireçlenme nedenlerinden biri de hareketsiz yaşam! Karantinada bunlara dikkat

Covid-19'dan korunmak isterken bu hastalığa yakalanmayın!

Kelebek hastalığı nedir? Hastalığın tedavisi mümkün mü?

Kelebek hastalığı kimlerde görülür?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.