Kimyasal gebelik nedir, nasıl anlaşılır?

Halk arasında kimyasal gebelik sessiz düşük olabilir nitelendirilir. Yazımızda kimyasal gebelik belirtileri nelerdir? Kimyasal gebelik neden olur gibi soruların cevabına ulaşacaksınız. Regl periyodunun bitiminden bir hafta sonra kanamanın gerçekleştiği ve gebeliğin sona erdiği kimyasal gebelik ne demek diyorsanız; yazımıza geçelim..

Kimyasal Gebelik Belirtileri

Kimyasal gebelik belirtileri yaşandığı sırada gebelik hormonu beta HCG düşük seviyede olur. Bu nedenle yorgunluk ve mide bulantısı gibi erken dönem gebelik belirtileri görülmez. Gebelik belirtileri yaşanmadığı ve gebeliğin çok erken bir dönemde gerçekleştiği için çoğu kadın herhangi bir belirti görmeden kimyasal gebelik yaşayabilir. Genellikle vücutta görülen belirtilerle değil de gebelik testleri ile anlaşılan kimyasal gebelik;

Gebeliğin ilk haftalarında yapılan testin sonucunun pozitif olması ve bir hafta sonra tekrarlandığında ise negatife dönmesi,

Gebelik testinin pozitif çıkmasının ardından kanama görülmesi,

Kanda beta HCG testinde hormon değerlerinin çok düşük olması,

Regl döngüsü başlamadan önce hafif lekelenme olması.

Bütün bunlar kimyasal gebelik belirtisi olabilir fakat lekelenme görülmesi her zaman kimyasal gebelik anlamına gelmez. Embriyonun rahme tutunması döneminde de kahverengi veya pembe olacak şekilde hafif bir lekelenme görülebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınız anda doktorunuza danışmanız daha sağlıklı olacaktır. Gebelik testinde görülen kimyasal gebelik belirtilerinin yanı sıra bazı kişilerde hafif karın krampları veya ağrı görülebilir. Gebe olmadan önce adet döneminde bir düzensizlik yaşamayan kişilerin adet döneminin birkaç gün gecikmesiyle birlikte kan ya da idrar testi yaptırması muhtemeldir. Bir gebelik sonucunda doktor, bebeğin kesesini veya plasentasını ultrasonda göremeyebilir. Böyle bir durumda kimyasal gebelik gerçekleşiyor demektir. Bununla birlikte anne adayının çok sancılı şekilde regl dönemine benzer bir kanama yaşayabileceğini söyleyebiliriz. Gebelik testi sonucu olumlu görünse dahi hafif bir lekelenme veya kanamanın görülmesi en belirgin kimyasal gebelik belirtileri arasında yer alır. Bebek çok erken bir dönemde düştüğü için parça düşürme görülmez ve kandaki beta HCG hormonunun çok yükselmesiyle tanı konmuş olur. 3 veya 4 gün sonra da kanama tamamen durur.