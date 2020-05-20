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Kimyasal içermiyor! Beyaz saçları kapatmanın doğal yolları

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çoğunlukla belirli bir yaştan sonra beyaz saç, kadınlar için psikolojik çöküntülere bile neden olabilir. Bu nedenle kadınların çoğu “beyaz saçlardan nasıl kurtulurum” diye düşünür. Yaşlanma belirtisi olarak görüldüğü için çoğu kişi tarafından pek sevilmeyen ve özgüven eksikliğine neden olan beyaz saçları kapatabilmeniz için kolay ve etkili çözüm yollarıyla geldik.

Kimyasal içermiyor! Beyaz saçları kapatmanın doğal yolları

Saçlarınız, yetersiz beslenme, stres, vitamin eksikliği, kalıtımsal, fön, sıcak su gibi nedenlerle daha hızlı şekilde beyazlayabilir. Saçlarınızdaki beyazları kapatmak için kimyasal içerikli ürünler kullanmak istemiyorsanız, evde doğal yöntemlerle beyazlarınızdan kurtulabilirsiniz.

YEŞİL CEVİZ KABUĞU YÖNTEMİ

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1 litre suyun içine 5 adet kurutulmuş yeşil ceviz kabuğu atın ve 5 dakika kadar kaynatın. Saçlarınızı her gün bu su ile saç diplerinize masaj yaparak yıkayın 21 günün sonunda beyazlarınızın kapandığını göreceksiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI YÖNTEMİ

Henüz beyaz saçınız çıkmadıysa önleyici olarak hindistancevizi yağı ile maske yapabilirsiniz. Düzenli olarak maske yaptığınızda, saçlarınız hem kaybettiği nemi geri kazanacaktır hem de beyazların çıkması gecikecektir. Bu maske için saçlarınıza dipten uca hindistancevizi yağı uygulayın. Bir gece beklettikten sonra ertesi sabah yıkayın. Beyazların azaldığını göreceksiniz.

SAÇ BEYAZLAMASININ ÖNÜNE GEÇMENİN DİĞER YOLLARI

Saçı erken beyazlamaya başlayanlar A,E,C vitaminlerini tüketmeli, ekşi besinler yemelidir.

Yine bitkisel bir çözüm olarak yeşil kabak önerilmektedir. Kabak dilimlenerek kurutulmalı ve aynı bektaşi üzümünde olduğu gibi hindistan cevizi yağı ile kavrulmalıdır.

Kavrulan kabaklar yağ ile birlikte püre yapılarak saça masaj uygulanır.

Eğer bulunabiliyorsa tesbih ağacı yağının üzerine uygulamak etkiyi arttırmaktadır. Sabah kahvaltılarında düzenli olarak yoğurt ve bal yemek, kabak çekirdeği yemek saçların koyu çıkmasını sağlamaktadır.

Bir diğer yöntem defne yaprağı kullanmaktır. Bir miktar defne yaprağı, süt kreması ile hamur yapılarak saça uygulanır. 15-20 dakika saçta bekletildikten sonra yıkanır ve ılık su ile durulanır.

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Köri bitkisinin yaprakları da beyazlamayı önlemekte başarılıdır. Köri yemeklerde baharat olarak kullanılabildiği gibi, yaprakları ezilerek lapa yapılıp saça uygulanarak durulanabilir.

Saçlar yıkandıktan sonra son durulama suyu olarak demlenmiş çay kullanılabilir.

Proteinlere önem verilmeli, kırmızı et, yoğurt, karnıbahar, ayçekirdeği ve domatese beslenme programında düzenli olarak yer verilmelidir.

Badem yağı ile saçlara ve kafa derisine masaj yapmak önerilen başka bir yöntemdir.

Saçların erken beyazlamaması için bol bol tereyağı tüketilmelidir.

Bir başka yöntem horoz ibiği çiçeğidir. Çiçeğin mor kısımları iyice ezilerek suyu çıkarılır ve saçlara yedirilerek masaj yapılır.

Aklaşan saçlar için en etkili bitkilerden biri bektaşi üzümüdür. Bektaşi üzümü küçük parçalara kesilerek tercihen gölge bir yerde kurutulur.

Hindistan cevizi yağı ile birlikte kavrulur. Kavrulan meyveler suya koyulur ve bir gece bekletilir. Saçın son durulama suyu olarak saça masaj yapılarak yedirilir.

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Yine bektaşi üzümü ile yapılan bir başka tarif şöyledir: Taze bektaşi üzümü suyu sıkılır 1 yemek kaşığı üzüm suyu, 1 çay kaşığı badem yağı ve birkaç damla limon suyu ile karıştırılarak saçlara düzenli olarak masaj yapılır.

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