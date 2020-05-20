Kimyasal içermiyor! Beyaz saçları kapatmanın doğal yolları

Saçlarınız, yetersiz beslenme, stres, vitamin eksikliği, kalıtımsal, fön, sıcak su gibi nedenlerle daha hızlı şekilde beyazlayabilir. Saçlarınızdaki beyazları kapatmak için kimyasal içerikli ürünler kullanmak istemiyorsanız, evde doğal yöntemlerle beyazlarınızdan kurtulabilirsiniz.

YEŞİL CEVİZ KABUĞU YÖNTEMİ

1 litre suyun içine 5 adet kurutulmuş yeşil ceviz kabuğu atın ve 5 dakika kadar kaynatın. Saçlarınızı her gün bu su ile saç diplerinize masaj yaparak yıkayın 21 günün sonunda beyazlarınızın kapandığını göreceksiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI YÖNTEMİ

Henüz beyaz saçınız çıkmadıysa önleyici olarak hindistancevizi yağı ile maske yapabilirsiniz. Düzenli olarak maske yaptığınızda, saçlarınız hem kaybettiği nemi geri kazanacaktır hem de beyazların çıkması gecikecektir. Bu maske için saçlarınıza dipten uca hindistancevizi yağı uygulayın. Bir gece beklettikten sonra ertesi sabah yıkayın. Beyazların azaldığını göreceksiniz.

SAÇ BEYAZLAMASININ ÖNÜNE GEÇMENİN DİĞER YOLLARI

Saçı erken beyazlamaya başlayanlar A,E,C vitaminlerini tüketmeli, ekşi besinler yemelidir.

Yine bitkisel bir çözüm olarak yeşil kabak önerilmektedir. Kabak dilimlenerek kurutulmalı ve aynı bektaşi üzümünde olduğu gibi hindistan cevizi yağı ile kavrulmalıdır.