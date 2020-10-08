Kimyasalı çöpe atın! İşte çamaşırı kar gibi bembeyaz yapacak doğal yöntem

Uzun süre giydiğimiz kıyafetlerimizin eski görüntüsünden eser kalmadığına şahit olmak farklı tercihler yapmamıza neden olabilir. Çoğumuz artık bu kıyafetleri kullanmaktan vazgeçer ve yenilerini almak için alışveriş merkezlerine koşarız. Ama bir dakika durun ve düşünün. Bunu yapmanıza hiç gerek yok.
Cilt ve saç rengini açma gibi işlemlerde de kullanılan limon, kıyafetlerinizin eskisi gibi bembeyaz olmasını sağlayan doğal bir astrenjandır. İçindeki yüksek asit oranı kıyafetlerinizi beyazlatırken aynı zamanda antibakteriyel özelliği ile kıyafetlerinizi mikroplardan arındırır.
Bir tencerede su kaynatın ve kaynar suyun içerisine bir adet dilimlediğiniz limonları ekleyin.
Beyaz çamaşırlarınızı yıkamadan önce bu suyun içerisinde 1 saat kadar bekletin.
Ardından çamaşırlarınızı etiketinde yer alan talimatlara göre makinede yıkayın.
Dilerseniz bu suyun içerisine bir yemek kaşığı tuzda ekleyebilirsiniz.
Temizlikte sıkça karşımıza çıkan karbonat, sararmış kıyafetlerinizin de kurtarıcısıdır. Karbonatın doğal gücü sayesinde kimyasal ürünler kullanmadan kısa sürede çamaşırlarınız daha beyaz ve parlak görüntüsü ile göz kamaştıracak!
Çamaşır yıkarken kullandığınız deterjanın içerisine yarım bardak karbonat ekleyin ve çamaşırlarınızı bu deterjan ile her zamanki gibi yıkayın.
Zor bir leke ile karşı karşıyaysanız karbonat ve limonu karıştırın ve lekenin üzerine sürün ve makinede yıkayın.
Eğer leke hala çıkmamış ise 4 litre kaynar suyun içerisine 1 fincan karbonat ekleyin ve çözülene kadar karıştırın. Beyaz çamaşırları hazırlamış olduğunuz bu suyun içerisinde gece boyunca dinlendirin ve ardından yıkama işlemini yapın.
Özellikle pamuklu ve hassas kumaşlı kıyafetlerinizde kullanabileceğiniz süt, kıyafetlerinizin beyaz kalmasını sağlamak için kullanabileceğiniz en basit yöntemlerden bir diğeridir. Bu işlem için kıyafetlerinizi sütün içerisine yatırın ve 1 saat boyunca bekleyin, ardından çamaşırlarınızı yıkayın.
Aspirin ile meydana gelen sararmaları ortadan kaldırabilir ve çamaşırlarınıza kar beyaz görüntüsünü tekrar kazandırabilirsiniz.
l 4-5 adet aspirini ezin ve kaynattığınız 2 litre suyun içerisine aspirinleri atarak karıştırın.
l Hazırlamış olduğunuz bu su ile çamaşırlarınızı ön yıkamaya alın.
Çamaşır kurutma makineleri her ne kadar kullanım kolaylığı sunsa da hiçbir şey bol güneşin kuruttuğu çamaşırların yerini alamaz. Çamaşırların hızla kurumasını sağlayan güneş ışığı ile beyazlar parlak beyaz görüntüsü ile göz alıcı formuna kavuşacak.
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