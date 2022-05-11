Kimyasallar son! Evde kendi çamaşır suyunuzu yapabilirsiniz

Kullanılan çamaşır sularının, deterjanların içerisinde fazlasıyla kimyasallar bulunuyor. Eskiden beri sıklıkla kullanılan çamaşır sularının zararları nedeniyle gün geçtikçe kullanımı azalıyor. İnsanlar temizliği etkili şekilde yapan çamaşır sularının yerine kullanılacak ürün arıyorlar. Evde çamaşır suyunu aratmayacak temizlik ürününüzü yapabilirsiniz. Yapacağınız çamaşır suyu hem hesaplı hem de ölümcül hastalıklara yakalanma riskinizi arttırmıyor. Doğal çamaşır suyunuzu mutfak, banyo ve tuvalet temizliklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

ÇAMAŞIR SUYU TARİFİ

MALZEMELER

1 kahve fincanı oksijenli su

1 bardak su

1 yemek kaşığı limon suyu

10 damla limon yağı (Lavanta ve biberiye gibi uçucu yağlar da olabilir.)

Koyu renk sprey şişesi

YAPILIŞI