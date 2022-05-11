Kimyasallar son! Evde kendi çamaşır suyunuzu yapabilirsiniz

Kullanılan çamaşır sularının, deterjanların içerisinde fazlasıyla kimyasallar bulunuyor. Eskiden beri sıklıkla kullanılan çamaşır sularının zararları nedeniyle gün geçtikçe kullanımı azalıyor. İnsanlar temizliği etkili şekilde yapan çamaşır sularının yerine kullanılacak ürün arıyorlar. Evde çamaşır suyunu aratmayacak temizlik ürününüzü yapabilirsiniz. Yapacağınız çamaşır suyu hem hesaplı hem de ölümcül hastalıklara yakalanma riskinizi arttırmıyor. Doğal çamaşır suyunuzu mutfak, banyo ve tuvalet temizliklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
ÇAMAŞIR SUYU TARİFİ
MALZEMELER
- 1 kahve fincanı oksijenli su
- 1 bardak su
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 10 damla limon yağı (Lavanta ve biberiye gibi uçucu yağlar da olabilir.)
- Koyu renk sprey şişesi
YAPILIŞI
- Bütün malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın ve ardından sprey şişesine koyun.
- Sprey şişesinin ağzını sıkıca kapatın ve ışıkla temasını kesmek için karanlık bir yerde saklayın.
- Kullandığınız malzemeleri isteğe göre orantılı bir şekilde azaltıp artırabilirsiniz.
- Bu doğal çamaşır suyunu 1 ay içerisinde tüketmeniz gerektiği için ihtiyacınızdan fazlasını yapmayın. Size 1 ay yetecek miktarda hazırlamanız daha uygun olur.
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