KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Kimyasallar son! Evde kendi çamaşır suyunuzu yapabilirsiniz

Kimyasallar son! Evde kendi çamaşır suyunuzu yapabilirsiniz

11.05.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik yaparken kimyasal ürünler sıklıkla kullanılıyor. Bu ürünlerin kullanımı temizlik sağlasa da sağlığı olumsuz şekilde etkiliyor. Özellikle çamaşır suları birçok hastalığa neden olabiliyor. Çamaşır suyunuzu evde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Yapacağınız çamaşır suyu dışarıdan alınmış gibi etkili olacak ve sağlığınıza zarar vermeyecek.

Kimyasallar son! Evde kendi çamaşır suyunuzu yapabilirsiniz

Kullanılan çamaşır sularının, deterjanların içerisinde fazlasıyla kimyasallar bulunuyor. Eskiden beri sıklıkla kullanılan çamaşır sularının zararları nedeniyle gün geçtikçe kullanımı azalıyor. İnsanlar temizliği etkili şekilde yapan çamaşır sularının yerine kullanılacak ürün arıyorlar. Evde çamaşır suyunu aratmayacak temizlik ürününüzü yapabilirsiniz. Yapacağınız çamaşır suyu hem hesaplı hem de ölümcül hastalıklara yakalanma riskinizi arttırmıyor. Doğal çamaşır suyunuzu mutfak, banyo ve tuvalet temizliklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

ÇAMAŞIR SUYU TARİFİ

MALZEMELER

b7

  • 1 kahve fincanı oksijenli su
  • 1 bardak su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 10 damla limon yağı (Lavanta ve biberiye gibi uçucu yağlar da olabilir.)
  • Koyu renk sprey şişesi

YAPILIŞI

b4

  • Bütün malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın ve ardından sprey şişesine koyun.
  • Sprey şişesinin ağzını sıkıca kapatın ve ışıkla temasını kesmek için karanlık bir yerde saklayın.
  • Kullandığınız malzemeleri isteğe göre orantılı bir şekilde azaltıp artırabilirsiniz.
  • Bu doğal çamaşır suyunu 1 ay içerisinde tüketmeniz gerektiği için ihtiyacınızdan fazlasını yapmayın. Size 1 ay yetecek miktarda hazırlamanız daha uygun olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yöntem ile su faturanız en az 100 TL düşecek! Bu yöntem ile su faturanız en az 100 TL düşecek!
Latin kadınlarının çok gizli güzellik sırları! Latin kadınlarının çok gizli güzellik sırları!
İyilik dizisi Neslihan'ın giydiği çok beğenilen beyaz elbiseye 300 TL altı alternatif önerilerİyilik dizisi Neslihan'ın giydiği çok beğenilen beyaz elbiseye 300 TL altı alternatif öneriler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bildiğiniz Petek'i unutun! "Heykel gibi kadınsın"

Bildiğiniz Petek'i unutun! "Heykel gibi kadınsın"

İbiza tatilinde adeta şov yaptı! Şehvetli vücudunu...

İbiza tatilinde adeta şov yaptı! Şehvetli vücudunu...

Eski sevgilisiyle ilişkiye girmek için... Son isteği olay yarattı

Eski sevgilisiyle ilişkiye girmek için... Son isteği olay yarattı

Yaşıtları torun gezdirirken onlar direk dansı yapıyor!

Yaşıtları torun gezdirirken onlar direk dansı yapıyor!

Gerçeklerin peşinden koşmayı bırakmayın

Gerçeklerin peşinden koşmayı bırakmayın

Bu yöntem ile su faturanız en az 100 TL düşecek!

Bu yöntem ile su faturanız en az 100 TL düşecek!

İlginizi Çekebilir

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Herkesi açık açık uyardı: Ben yapmadım, siz mutlaka yapın

Herkesi açık açık uyardı: Ben yapmadım, siz mutlaka yapın

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.