Kimyasallar tehlike saçıyor! İşte doğal ürünlerle banyo temizlemenin yolları...

Kimyasal içeriğe sahip olan temizlik ürünleri içerisinde zararlı türde mikroorganizmalar bulunur. Bu zararlı mikroorganizmalar hem bizlere hem de doğaya büyük zararlar verir.
Neyse ki banyo temizliği için hazırlayabileceğimiz doğal tariflerimiz var! Siz de bu yazıyı okurken bu tariflerden herhangi birini seçip deneyebilirsiniz. O halde başlayalım!
Birçoğumuz küvet temizliği yapma konusunda fazla üşengeç olabiliyoruz. Fakat bu tarif ile birlikte küvet temizlemekten çok daha fazla keyif alacaksınız!
Malzemeler
2 tatlı kaşığı kadar karbonat
Yarım litre kadar su
2 çay bardağı kadar sirke
Fısfıslı cam bir şişe
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?
Şişe içerisine tüm malzemeyi koyun.
Hızlıca karıştırın.
Sirke; sabun ve şampuanlardan kalan izleri ve artıkları tamamen silecek.
Bu karışımı küvete iyice sıkın ve ovarak temizlemeye başlayın.
Haftada 1-2 defa uygulamanız yeterli olur!
Duşakabinlerdeki su lekeleri ve camda yer alan kirli izler zor silinebiliyor. Fakat bu tarifle tüm zorluklar tarihe karışıyor!
Malzemeler
4 bardak kaynamış su
1.5 tatlı kaşığı çamaşır sodası
1 yemek kaşığı Arap sabunu
1 tatlı kaşığı tuz
Fısfıslı cam bir şişe
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?
Şişenin içine tüm malzemeleri koyun.
İyice çalkalayın.
Duşakabinin her yerine bu karışımdan sıkın ve dairesel hareketlerle silin.
Daha sonra suyla durulayın. İşlem tamam!
Lavabo, banyonun en sık kullanılan alanıdır. Durum böyle olunca da sürekli kirlenmesi kaçınılmazdır. Bu tarifle lavabonuzu yeni gibi yapabilirsiniz!
Malzemeler
Yarım su bardağı kadar karbonat
5-8 damla portakal yağı
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?
Cam bir kabın içerisinde bütün malzemeleri tamamen karıştırın.
Mikrofiber bez ya da hafif nemli olan bir sünger ile lavaboyu silin.
Sıcak suyla durulayın.
Fayansları saatlerce kimyasal temizlik ürünleriyle silmeye veda! Muazzam bir tarif geliyor!
Malzemeler
Bir tutam tuz
Yarım fincan kabartma tuzu
1-2 çay bardağı sirke
Yarım fincan limon suyu
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?
Banyo fayansını işlemi uygulamadan evvel sirkeyle bir güzel temizleyin.
Daha sonra bütün malzemeleri kıvam alana kadar karıştırın.
Fayans aralarını ve üstlerini bu karışımla haftada 1 kez temizleyebilirsiniz.
Temizlerken kullanılmayan bir diş fırçasından yararlanabilirsiniz.
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