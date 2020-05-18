Kimyasallar tehlike saçıyor! İşte doğal ürünlerle banyo temizlemenin yolları...

Kimyasal içeriğe sahip olan temizlik ürünleri içerisinde zararlı türde mikroorganizmalar bulunur. Bu zararlı mikroorganizmalar hem bizlere hem de doğaya büyük zararlar verir.

Neyse ki banyo temizliği için hazırlayabileceğimiz doğal tariflerimiz var! Siz de bu yazıyı okurken bu tariflerden herhangi birini seçip deneyebilirsiniz. O halde başlayalım!

KÜVET TEMİZLİĞİ İÇİN DOĞAL TARİF

Birçoğumuz küvet temizliği yapma konusunda fazla üşengeç olabiliyoruz. Fakat bu tarif ile birlikte küvet temizlemekten çok daha fazla keyif alacaksınız!

Malzemeler

2 tatlı kaşığı kadar karbonat

Yarım litre kadar su

2 çay bardağı kadar sirke

Fısfıslı cam bir şişe

Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

Şişe içerisine tüm malzemeyi koyun.

Hızlıca karıştırın.

Sirke; sabun ve şampuanlardan kalan izleri ve artıkları tamamen silecek.

Bu karışımı küvete iyice sıkın ve ovarak temizlemeye başlayın.

Haftada 1-2 defa uygulamanız yeterli olur!

DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ İÇİN DOĞAL TARİF

Duşakabinlerdeki su lekeleri ve camda yer alan kirli izler zor silinebiliyor. Fakat bu tarifle tüm zorluklar tarihe karışıyor!

Malzemeler