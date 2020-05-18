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Kimyasallar tehlike saçıyor! İşte doğal ürünlerle banyo temizlemenin yolları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Banyo, hepimizin evinde yenilenmek için kullandığı özel alanıdır. Sabahları yüzümüzü yıkadığımız ve günde birkaç kez dişlerimizi fırçaladığımız yer banyodur. Peki, kimyasal ürünler kullanarak banyo temizliği yaparsak sizce de banyomuzu daha da kirletmiş olmaz mıyız? O halde evimizde bulunan düşük maliyetli malzemelerle doğal tarifler hazırlayabiliriz!

Kimyasallar tehlike saçıyor! İşte doğal ürünlerle banyo temizlemenin yolları...

Kimyasal içeriğe sahip olan temizlik ürünleri içerisinde zararlı türde mikroorganizmalar bulunur. Bu zararlı mikroorganizmalar hem bizlere hem de doğaya büyük zararlar verir.

Neyse ki banyo temizliği için hazırlayabileceğimiz doğal tariflerimiz var! Siz de bu yazıyı okurken bu tariflerden herhangi birini seçip deneyebilirsiniz. O halde başlayalım!

KÜVET TEMİZLİĞİ İÇİN DOĞAL TARİF

Birçoğumuz küvet temizliği yapma konusunda fazla üşengeç olabiliyoruz. Fakat bu tarif ile birlikte küvet temizlemekten çok daha fazla keyif alacaksınız!

Malzemeler

2 tatlı kaşığı kadar karbonat
Yarım litre kadar su
2 çay bardağı kadar sirke
Fısfıslı cam bir şişe

1

Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

Şişe içerisine tüm malzemeyi koyun.
Hızlıca karıştırın.
Sirke; sabun ve şampuanlardan kalan izleri ve artıkları tamamen silecek.
Bu karışımı küvete iyice sıkın ve ovarak temizlemeye başlayın.
Haftada 1-2 defa uygulamanız yeterli olur!

DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ İÇİN DOĞAL TARİF

Duşakabinlerdeki su lekeleri ve camda yer alan kirli izler zor silinebiliyor. Fakat bu tarifle tüm zorluklar tarihe karışıyor!

Malzemeler

4 bardak kaynamış su
1.5 tatlı kaşığı çamaşır sodası
1 yemek kaşığı Arap sabunu
1 tatlı kaşığı tuz
Fısfıslı cam bir şişe

2

Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

Şişenin içine tüm malzemeleri koyun.
İyice çalkalayın.
Duşakabinin her yerine bu karışımdan sıkın ve dairesel hareketlerle silin.
Daha sonra suyla durulayın. İşlem tamam!

LAVABO TEMİZLİĞİ İÇİN DOĞAL TARİF

Lavabo, banyonun en sık kullanılan alanıdır. Durum böyle olunca da sürekli kirlenmesi kaçınılmazdır. Bu tarifle lavabonuzu yeni gibi yapabilirsiniz!

Malzemeler

Yarım su bardağı kadar karbonat
5-8 damla portakal yağı

3

Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

Cam bir kabın içerisinde bütün malzemeleri tamamen karıştırın.
Mikrofiber bez ya da hafif nemli olan bir sünger ile lavaboyu silin.
Sıcak suyla durulayın.

BANYO FAYANSI TEMİZLİĞİ İÇİN DOĞAL TARİF

Fayansları saatlerce kimyasal temizlik ürünleriyle silmeye veda! Muazzam bir tarif geliyor!

Malzemeler

Bir tutam tuz
Yarım fincan kabartma tuzu
1-2 çay bardağı sirke
Yarım fincan limon suyu

Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

Banyo fayansını işlemi uygulamadan evvel sirkeyle bir güzel temizleyin.
Daha sonra bütün malzemeleri kıvam alana kadar karıştırın.
Fayans aralarını ve üstlerini bu karışımla haftada 1 kez temizleyebilirsiniz.
Temizlerken kullanılmayan bir diş fırçasından yararlanabilirsiniz.

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