Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?

Küçük kimyon çayı tohumları içerisinde birçok iyileştirici faktör barındırır. Gaz sancısı çekenler, toksinlerden kurtulmak ve detoks etkisi yaratmak isteyenler ve daha birçok kişi bir takım şikayetlerinden kimyon çayı ile kurtulabilir. Çay tohumları hemen her aktarda veya market raflarında kolayca temin edilebilir. Çayın faydaları saymakla bitmeyeceği için yazımızda sizler için kimyon faydalarının tümünü konu aldık.

Çay yapımı için aktardan veya marketten temin edilen kimyon tohumları ezilmiş veya çekilmiş olarak kullanılmalıdır. Tohumları demlemek için cam bir cezve kullanmak her zaman diğer malzemelerden daha sağlıklı ve net çözümler sunabilir. Cam cezve bulunmuyorsa her zamanki kullanılan çay demliği de iş görecektir. Dikkat edilmesi gereken ilk nokta ise tohum miktarıdır. Bu miktar aktar tarafından önerilen dozda olmalıdır. Her faydalı şeyin fazlasının zarar olduğu da unutulmamalıdır. Özellikle bitkisel çaylarda temkinli davranmakta fayda var. Çayın, orta ateşte yaklaşık 5 dakika kaynaması ve suya rengini vermesi beklenir. Kaynadıktan sonra üzeri mutlaka kapatılır ve demlenmesi beklenir. Üzerine kapatmak bu aşamada çok önemlidir. Çünkü kaynayan su dış ortamın sıcaklığından fazla olduğu için yüzeyden buharlaşmaya başlar. Dış ortamla çayın sıcaklığı farklı olduğu için bu buharlaşma hızlı bir şekilde gerçekleşir. Ortaya çıkan buhar içerisinde kimyon bitkisinin en fayda sağlayan uçucu yağları bulunur. Asıl yarar sağlayacak uçucu yağ etmenleri çay demleme aşamasında demliğin üzeri kapatılmazsa buharlaşıp gider. Bu yüzden mutlaka demleme sırasında altı kapatılan çayın ağzı kapalı bir şekilde yaklaşık bir 5 dakika daha beklenmesi gerekir.