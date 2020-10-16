Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?

Küçük kimyon çayı tohumları içerisinde birçok iyileştirici faktör barındırır. Gaz sancısı çekenler, toksinlerden kurtulmak ve detoks etkisi yaratmak isteyenler ve daha birçok kişi bir takım şikayetlerinden kimyon çayı ile kurtulabilir. Çay tohumları hemen her aktarda veya market raflarında kolayca temin edilebilir. Çayın faydaları saymakla bitmeyeceği için yazımızda sizler için kimyon faydalarının tümünü konu aldık.

Kimyon Faydaları Nedir?

Ülkemizde birçok tarifle özdeşleşen kimyon baharatı Türk mutfağının olmazsa olmazları arasındadır. Ana yemeklerden dolmalara, çorbalardan soğuk mezelere kadar birçok tarifte kimyon kullanılır. Ülkemizde bu kadar sevilmesinin sebebi hem aroması hem de sağlığa faydalı birçok etkisinin bulunmasıdır. Kimyon tohumları ile yapılan çayın, şeker hastalığına yakalanma riskini azalttığını biliyor muydunuz?

Kimyon tohumu maydonozgiller familyasına ait otsu bir bitkiden toplanır. Bu bitkinin anavatanı Hindistan olarak bilinir ve ülkemizde birçok yerde kimyon yetiştiriciliği yapılmaktadır. Geçmişte yaygın olarak hastalıkların veya yaraların iyileşmesinde kullanılan kimyon tohumları, sıcak suda demlenerek veya merhem yapılarak kullanılmaktaydı. Günümüzde ise kimyon tohumu ile yapılan kozmetik ürünler, içecekler ve takviye gıdalara rastlamak mümkün. Kimyon yaşlanmayı geciktirici etkiye sahip olduğundan vücudun ihtiyacı olan birtakım yenileyici destekleri sağlayabilir ve böylece cilt üzerindeki ince tabaka yaşlanma belirtilerini en aza indirgeyebilir. Cilt üzerindeki yaşlanmayı gidermek için kimyonu yüze sürmek gerekmez. Çayı tüketildiğinde de aynı etkiyi sağlayacaktır. Aşırı kilolarından muzdarip olanlar ise yine çareyi kimyon çayında arar. Düzenli olarak tüketilen kimyon çayı metabolizmayı hızlandırdığı için yağ yakımına yardımcı olur ve bu yüzden fazla kilo sorunu zamanla ortadan kalkabilir. Gaz sancılarına ve sindirimle ilgili sorunlara da iyi gelen kimyon çayı yine düzenli tüketildiği takdirde sancıları en aza indirerek bağırsak florasının düzene girmesine yardımcı olur.