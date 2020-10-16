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Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2020 18:09 | Son Güncelleme

Bitkisel beslenmeye özen gösterenlerin ilk tercihlerinden olan kimyon çayının, sindirim sisteminden saç dökülmelerine kadar birçok derde deva olduğu bilinir. Bu sebeple ülkemizde kolay bulunabilen kimyon tohumu, aynı zamanda basit ve hızlı bir şekilde demlenebilen bir çay türüdür. Kendi şikayetlerinize göre sizde kimyon çayını nasıl tüketeceğinize karar verebilirsiniz.

Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Kimyon Faydaları Nedir?
  • Kimyon Çayı Ne İşe Yarar?
  • Kimyon Çayı Nasıl Yapılır?
  • Günde Kaç Kez Tüketilebilir?
  • Kimyon Çayını Doğru Tüketmek

Küçük kimyon çayı tohumları içerisinde birçok iyileştirici faktör barındırır. Gaz sancısı çekenler, toksinlerden kurtulmak ve detoks etkisi yaratmak isteyenler ve daha birçok kişi bir takım şikayetlerinden kimyon çayı ile kurtulabilir. Çay tohumları hemen her aktarda veya market raflarında kolayca temin edilebilir. Çayın faydaları saymakla bitmeyeceği için yazımızda sizler için kimyon faydalarının tümünü konu aldık.

Kimyon Faydaları Nedir?

Ülkemizde birçok tarifle özdeşleşen kimyon baharatı Türk mutfağının olmazsa olmazları arasındadır. Ana yemeklerden dolmalara, çorbalardan soğuk mezelere kadar birçok tarifte kimyon kullanılır. Ülkemizde bu kadar sevilmesinin sebebi hem aroması hem de sağlığa faydalı birçok etkisinin bulunmasıdır. Kimyon tohumları ile yapılan çayın, şeker hastalığına yakalanma riskini azalttığını biliyor muydunuz?

Kimyon tohumu maydonozgiller familyasına ait otsu bir bitkiden toplanır. Bu bitkinin anavatanı Hindistan olarak bilinir ve ülkemizde birçok yerde kimyon yetiştiriciliği yapılmaktadır. Geçmişte yaygın olarak hastalıkların veya yaraların iyileşmesinde kullanılan kimyon tohumları, sıcak suda demlenerek veya merhem yapılarak kullanılmaktaydı. Günümüzde ise kimyon tohumu ile yapılan kozmetik ürünler, içecekler ve takviye gıdalara rastlamak mümkün. Kimyon yaşlanmayı geciktirici etkiye sahip olduğundan vücudun ihtiyacı olan birtakım yenileyici destekleri sağlayabilir ve böylece cilt üzerindeki ince tabaka yaşlanma belirtilerini en aza indirgeyebilir. Cilt üzerindeki yaşlanmayı gidermek için kimyonu yüze sürmek gerekmez. Çayı tüketildiğinde de aynı etkiyi sağlayacaktır. Aşırı kilolarından muzdarip olanlar ise yine çareyi kimyon çayında arar. Düzenli olarak tüketilen kimyon çayı metabolizmayı hızlandırdığı için yağ yakımına yardımcı olur ve bu yüzden fazla kilo sorunu zamanla ortadan kalkabilir. Gaz sancılarına ve sindirimle ilgili sorunlara da iyi gelen kimyon çayı yine düzenli tüketildiği takdirde sancıları en aza indirerek bağırsak florasının düzene girmesine yardımcı olur.

Kimyon Çayı Ne İşe Yarar?

Vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olan kimyon çayı, daha dirençli bir bağışıklık sistemine sahip olmak için sıklıkla tercih edilir. Kimyonun yağ yakımını desteklediği bilindiğinden özellikle egzersiz öncesi tüketilebilen bir çay olarak birçok kişi tarafından sevilerek uygulanır. Kan seviyesini normale çevirerek kansızlığın tedavisinde kullanılabilecek kimyon çayı, kronik hastalığı bulunan kişilerin doktor kontorlünde kullanması gereken bitki tohumlarından biridir. Böbrek, astım, bronşit gibi birçok rahatsızlığı tedavi edebilen kimyon çayının dozu ve yapımı da ne için kullanıldığı kadar önem taşır. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişiler düzenli kimyon çayı tüketimini doktorlarına danışarak devam ettirmelidir.

Kimyon Çayı Nasıl Yapılır?

Tüm tıbbi bitkilerin çaylarını demlerken uygulanacak bir takım püf noktalar, tercih ettiğiniz bitkinin yararını maksimum seviyelere çıkarır. Bu yüzden demleme konusunda mutlaka size önerilen tavsiyelere uymalı ve çayınızı tavsiye edildiği şekilde demlemelisiniz. Gelelim ‘’Kimyon çayı nasıl yapılır?’’ sorusuna!

Çay yapımı için aktardan veya marketten temin edilen kimyon tohumları ezilmiş veya çekilmiş olarak kullanılmalıdır. Tohumları demlemek için cam bir cezve kullanmak her zaman diğer malzemelerden daha sağlıklı ve net çözümler sunabilir. Cam cezve bulunmuyorsa her zamanki kullanılan çay demliği de iş görecektir. Dikkat edilmesi gereken ilk nokta ise tohum miktarıdır. Bu miktar aktar tarafından önerilen dozda olmalıdır. Her faydalı şeyin fazlasının zarar olduğu da unutulmamalıdır. Özellikle bitkisel çaylarda temkinli davranmakta fayda var. Çayın, orta ateşte yaklaşık 5 dakika kaynaması ve suya rengini vermesi beklenir. Kaynadıktan sonra üzeri mutlaka kapatılır ve demlenmesi beklenir. Üzerine kapatmak bu aşamada çok önemlidir. Çünkü kaynayan su dış ortamın sıcaklığından fazla olduğu için yüzeyden buharlaşmaya başlar. Dış ortamla çayın sıcaklığı farklı olduğu için bu buharlaşma hızlı bir şekilde gerçekleşir. Ortaya çıkan buhar içerisinde kimyon bitkisinin en fayda sağlayan uçucu yağları bulunur. Asıl yarar sağlayacak uçucu yağ etmenleri çay demleme aşamasında demliğin üzeri kapatılmazsa buharlaşıp gider. Bu yüzden mutlaka demleme sırasında altı kapatılan çayın ağzı kapalı bir şekilde yaklaşık bir 5 dakika daha beklenmesi gerekir.

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Günde Kaç Kez Tüketilebilir?

Kimyon çayının günde yaklaşık 1 veya 2 kez tüketilmesi bünyeyi yormaz ve vücut için toksik etki yaratan etkenleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Zayıflamak için kullanılan kimyon çayı mutlaka düzenli ve aynı miktarlarda kullanılmalıdır. Yine aynı şekilde sindirim sorunlarından kurtulmak için tüketilen kimyon çayı mutlaka taze demlenmeli ve günlük olarak tüketilmelidir. Diğer kronik rahatsızlıklar için kullanılacak olan kimyon çayı uzman kişilerin tavsiyesi üzerine tüketilmelidir.

Kimyon Çayını Doğru Tüketmek

Faydaları saymakla bitmeyen ve her sofranın vazgeçilmezi olan kimyon tohumları, doğru bir şekilde tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Yetişkinlerde günlük ve düzenli olarak kullanılması gereken kimyon çayı, özellikle sabah aç karnına tüketildiğinde daha hızlı yağ yakımı sağlar. Bu durumda kişiler kimyon çayının miktarını ve kullanım detaylarını satıcısından ya da güvendiği bir kimseden öğrenmelidir. Sonrasında çayı istikrarlı bir şekilde kullanarak etkisini zamanla görebilirler. Ayrıca kimyon fiyatları market veya aktarlarda cep yakmayacak cüzi rakamlara satıldığı için ekonomik yoldan kilo vermeye katkı sağladığı söylenebilir.

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