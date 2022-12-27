'Kin yuttum, kan kusturdum, asla pişman değilim' demişti! Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında karar!

Olay, 17 Haziran 2021’de İzmir'de meydana gelmişti. HDP İl Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı öldürmüştü. Olayla ilgili görülen davanın duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, “Kin yuttum, kan kusturdum. Asla pişman değilim" diyen Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 9 yıl hapis cezası verildi.

DENİZ POYRAZ'I ÖLDÜRMÜŞTÜ

İzmir’de 17 Haziran 2021’de İzmir HDP İl Başkanlığına düzenlediği silahlı saldırıda binada bulunan Deniz Poyraz isimli partiliyi öldüren Onur Gencer’in İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde bulunan duruşma salonunda görülen dava, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde başlarken, mahkeme salonunda tutuklu sanık Onur Gencer ve avukatı hazır bulundu.

SEZGİN TANRIKULU HEYETE TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme heyetinin aldığı karara rağmen duruşma salonuna cep telefonu ile girmek isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Beni zorla çıkaracaksanız çıkarın” diyerek heyete tepki gösterdi. Tanrıkulu’nun cep telefonu ile duruşmaya girmekte ısrar etmesi üzerine heyet, duruşmaya ses ve görüntü kaydedebilen elektronik cihazla girilmemesi kararına rağmen cep telefonu ile salona giren Tanrıkulu’nun izleyici bölümünden çıkarılmasına karar verdi.

Duruşma savcısı geçen celse mahkemeye sunduğu esas hakkında mütalaayı tekrarladı.

"ASLA PİŞMAN DEĞİLİM"

Tutuklu sanık Onur Gencer, esas hakkındaki savunmasında “Kin yuttum, kan kusturdum. Asla pişman değilim. Diyeceğim başka bir şey yoktur” dedi. Son sözü sorulan Gencer, esas hakkındaki sözlerini tekrarlayarak pişman olmadığını yineledi.

MAHKEMEDEN ONUR GENCER KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Onur Gencer’e ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek, cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Heyet, Gencer’e ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet’ suçlarından da toplamda 9 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: İHA

