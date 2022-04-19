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Kinder Salmonella var mı? Kinder ürünleri hangileri? Kinder ürünleri yasaklandı mı?

19.04.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kinder ürünleri hangileri? Kinder ürünleri yasaklandı mı? Kinder Salmonella olan ürünler arama motorlarında sorgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 60'ın üzerinde çocukta görülen Salmonella virüsüne karşı harekete geçildi. Ailelerin çocuklar için tercih ettiği ürünlerden birisi olan Kinder çikolatalarında Salmonella virüsü skandalı yaşanıyor. Peki, Kinder ürünleri hangileri?

Kinder Salmonella var mı? Kinder ürünleri hangileri? Kinder ürünleri yasaklandı mı?

Kinder ürünleri hangileri? Kinder ürünleri yasaklandı mı? Kinder Salmonella var mı? En çok tercih edilen çikolata markalarından birisi olan Kinder’de Salmonella skandalı yaşanıyor. İlk olarak geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 60'ın üzerinde çocukta görülen salmonella bakterisi gözleri Kinder ürünlerine çevirdi.

KİNDER ÜRÜNLERİ YASAKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi.

Konuya ilişkin, bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne yazı gönderildi.

Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde, dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünler olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında Türkiye'nin bilgilendirildiği belirtilen yazıda, söz konusu bildirimlerde belirtilen riskli ürünlerin parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla iletildiği bildirildi.

Yazıda, "Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın, Kinder markalı ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Avrupa'da bazı ülkelerde salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.

Salmonella belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

10 ÜLKEDE VAKALARA RASTLANILMIŞTI

Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), Kinder çikolata ürünlerinde salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı önceki hafta geçici olarak kapatmıştı.

Hollanda ve Belçika, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Ferrero firmasının, ilk olarak 15 Aralık'taki rutin kontroller sırasında, hammadde içeren bir tank filtresinde salmonella bakterisine rastlandığını açıklaması üzerine, Belçika makamları soruşturmayı derinleştirmişti.

15 Nisan itibarıyla İngiltere'de çoğu çocuk olmak üzere 70 salmonella vakasına rastlandı.

Forbes dergisinde yayınlanan 16 Nisan tarihli haberde, Kinder ürünlerinden 10 ülkede çoğu çocuk en az 150 kişinin etkilendiği bildirildi.

KİNDER ÜRÜNLERİ HANGİLERİ?

Kinder Chocolate, İtalyan çok uluslu şirketi Ferrero tarafından üretilen bir şekerleme markasıdır. Michele Ferrero tarafından Kinder, ilk olarak 1967'de Almanya'nın Frankfurt kentinde, Akdeniz'deki ülkelerde satılmadan önce geliştirildi ve üretildi.


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