HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kinder Schoko Bons yasaklandı mı? Kinder Schoko Bons toplatılıyor mu? Yasaklı Kinder ürünleri listesi!

Kinder Schoko Bons yasaklandı mı? Kinder Schoko Bons toplatılıyor mu? Yasaklı Kinder ürünleri listesi!

21.04.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kinder Schoko Bons yasaklandı mı? Kinder Schoko Bons toplatılıyor mu? sorularına yanıt aranıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından Kinder toplatılıyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor. Çocukların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alan Kinder çikolatalarında Salmonella skandalı ortaya çıkmıştı.

Kinder Schoko Bons yasaklandı mı? Kinder Schoko Bons toplatılıyor mu? Yasaklı Kinder ürünleri listesi!

Kinder Schoko Bons yasaklandı mı? Kinder Schoko Bons toplatılıyor mu? Kinder çikolatalarında salmonella bakterisi bulunduğuna yönelik çıkan haberlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan konuyla ilgili yeni bir arar alındı. Peki; Kinder Schoko Bons yasaklandı mı? Kinder Schoko Bons toplatılıyor mu?

KİNDER SCHOKO BONS TOPLATILIYOR MU?

Avrupa'da bazı ülkelerde salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı. Salmonella belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün, twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlere yönelik toplatma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerde tespit edilen Salmonella bakterisine ilişkin süreç ilk günden itibaren Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce titizlikle takip edilmekte ve gerekli kontroller yapılmaktadır.

'Analizlerde Salmonella tespiti yapılmamıştır'

Ülkemizde bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde Salmonella tespiti yapılmamıştır. Avrupa Birliği vakaya ilişkin güncel tespitleri bütün ülkelerle paylaşmaya devam etmektedir. Ülkemize de, 8 Temmuz 2022 tüketim tarihli, L329R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ve 15 Temmuz 2022 tüketim tarihli, 1336R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ürünlerine ilgili bildirim yapılmıştır.

Bu kapsamda bahse konu ürünler için Bakanlığımızca toplatma kararı alınmıştır. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik resmi kontrollerimiz devam etmektedir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 Nisan okullar tatil mi?22 Nisan okullar tatil mi?
'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti
Altındağ olaylarıyla ilgili görülen davada yeni gelişme! Altındağ olaylarıyla ilgili görülen davada yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu duyurdu: Elektriğimiz kesildi…

Kılıçdaroğlu duyurdu: Elektriğimiz kesildi…

Paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"

Paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"

'Hanımağa' böyle meydan okudu!

'Hanımağa' böyle meydan okudu!

Türkiye'nin her yerinden geldiler, görünce şoke oldular

Türkiye'nin her yerinden geldiler, görünce şoke oldular

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”

Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.