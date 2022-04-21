Kinder Schoko Bons yasaklandı mı? Kinder Schoko Bons toplatılıyor mu? Yasaklı Kinder ürünleri listesi!

Kinder Schoko Bons yasaklandı mı? Kinder Schoko Bons toplatılıyor mu? Kinder çikolatalarında salmonella bakterisi bulunduğuna yönelik çıkan haberlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan konuyla ilgili yeni bir arar alındı. Peki; Kinder Schoko Bons yasaklandı mı? Kinder Schoko Bons toplatılıyor mu?

KİNDER SCHOKO BONS TOPLATILIYOR MU?

Avrupa'da bazı ülkelerde salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı. Salmonella belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün, twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlere yönelik toplatma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerde tespit edilen Salmonella bakterisine ilişkin süreç ilk günden itibaren Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce titizlikle takip edilmekte ve gerekli kontroller yapılmaktadır.

'Analizlerde Salmonella tespiti yapılmamıştır'

Ülkemizde bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde Salmonella tespiti yapılmamıştır. Avrupa Birliği vakaya ilişkin güncel tespitleri bütün ülkelerle paylaşmaya devam etmektedir. Ülkemize de, 8 Temmuz 2022 tüketim tarihli, L329R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ve 15 Temmuz 2022 tüketim tarihli, 1336R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ürünlerine ilgili bildirim yapılmıştır.

Bu kapsamda bahse konu ürünler için Bakanlığımızca toplatma kararı alınmıştır. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik resmi kontrollerimiz devam etmektedir.



