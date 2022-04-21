Kinder neden yasaklandı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 60'ın üzerinde çocukta görülen Salmonella virüsüne karşı harekete geçilmişti. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Kinder yasaklandı mı? Neden yasaklandı? Kinder'in hangi ürünleri toplatılıyor? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KİNDER YASAKLANDI MI?

Kinder markalı ürünlerde görülen salmonella bakterisi vakalarının çok sayıda ülkede artması sebebiyle Türkiye'de alınan tedbirler de arttırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkarmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı.

KİNDER NEDEN YASAKLANDI?

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kinder Schoko Bons ürünlerinin toplatılmasına karar verildiğini duyurdu.

KİNDER'İN HANGİ ÜRÜNLERİ TOPLATILIYOR?

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kinder Schoko Bons ürünlerinin toplatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SALMONELLA VİRÜSÜ NEDİR?

Salmonella bakterisi 'Enterobacteriaceae' familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2 bin alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir.

SALMONELLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Salmonella bakterisi insanlara, çiğ gıdalar ve ellerinde salmonella bakterisi bulunan kişilerin hazırladığı gıdaların yenilmesi sonucu bulaşıyor. Bakterinin bulaşmış olduğu su ve yiyeceklerin uygun olmayan ısı koşullarında saklanması sonucu yoğunluğunu artırıyor, bu gıdaların sindirim sistemine ulaşması sonrasında mikroorganizmaya bağlı toksinler aracılığıyla gıda zehirlenmesi tablosu ortaya çıkıyor.

Çiğ veya iyi pişirilmemiş tavuk, et, yumurta, balıkve pastörize edilmemiş süt salmonella enfeksiyonu için kaynak oluşturabilir. Ayrıca temiz su sistemine yönelik alt yapının yetersiz olduğu durumlarda toplu zehirlenmelerin görülebiliyor.

SALMONELLA VİRÜSÜ TEDAVİSİ NEDİR?

Hastalığın tedavisi etkene yönelik olarak hekim tarafında uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılmaktadır. Belirti gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.

SALMONELLA VİRÜSÜ KORUNMA YOLLARI NELERDİR?