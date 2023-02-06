Kineziterapi nedir, nasıl yapılır? Kineziterapi yöntemi nedir, ne işe yarar?

Kineziterapi, hareketle tedavi anlamına gelen bir terimdir. Hemen hemen tüm vücudu içerisine alan oldukça kapsamlı fizyoterapi uygulamalarından bir tanesidir. Omurga ağrıları, bel fıtığı, omurga eğriliği gibi pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılır. Kineziterapi tedavi yönteminde öncelikle kişinin kas iskelet bağları inceler ve bu inceleme sonucunda kişiye özel tedavi programları planlanır. Kişiye özel tedavi programının planlanması da kişinin bu tedaviden yüksek verim almasını sağlar.

Kineziterapi nedir?

Kineziterapi, kinezi (hareket) ve terapi (tedavi) kavramlarının birleşmesinden meydana gelmiş bir kelimedir. Hareket ile tedavi anlamına gelmektedir. Kas ve iskelet sistemi bozukluklarında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Enerji ve vücudun birlikte işleyişini değerlendirebilmek amacıyla Çin tıbbında kullanılan ilkeler ile kas takibi birleştirilmiştir. Bu yüzden kineziterapi, enerji dengeleme bilimi olarak da bilinmektedir.

Kineziterapi, kas iskelet sistemi hastalıklarının daha çok temel nedeniyle ilgilenen bir tedavi yöntemidir. Yetişkin ve çocuklarda uygulanabilen kineziterapi yöntemi eklemler, kemikler, kaslar ve sinir sistemi gibi sistemler üzerinde oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Kineziterapi faydaları nelerdir?

Kineziterapinin ilgilendiği alan her ne kadar kas iskelet sistemi bozuklukları olsa da bunun yanında kalp ve damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları gibi alanlarda da kullanıldığı görülmektedir. Kineziterapinin kişiye ve kişinin sağlığına pek çok faydası bulunmaktadır. Kineziterapi faydaları şı şekilde sıralanabilir:

Stresi azaltır.

Hem çocukların hem de yetişkinlerin öğrenmelerinin gelişmesine yardımcı olur.

Spor performansını artırır.

Kişinin hem kendisiyle hem de çevresindeki insanlarla daha sağlıklı iletişim kurmasını sağlar.

Kişinin alerjisi varsa bu alerjiyi tetikleyen faktörlerin belirlenmesinde yardımcı olur.

Kişinin zinde olmasını sağlar.

Bazı hastalıkların iyileşmesi kolaylaştırır.

Bazı hastalıkların ilerlemesini durdurabilir.

Kineziterapi nasıl yapılır?

Kineziterapi, fizik tedavi uzmanları tarafından hastalarla bireysel olarak gerçekleştirilen bir tedavi yöntemi olarak bilinir. Bireysel egzersizlerde özel rehabilitasyon ekipmanları kullanılır. Kineziterapi seansı kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Yani kişinin o anki ihtiyacı neyse seansın gidişi o yöne doğru kineziterapi tedavi metodu uygulanır. Kineziterapi seansı esnasında kişi giyiniktir. Kişinin durumuna göre seans oturarak, yatarak veya ayakta gerçekleştirilebilmektedir.

Kineziterapi tedavi metodu için öncelikle doktor kişiden hastalık geçmişini ve bu tedaviden beklentilerini öğrenir. Daha sonrasında fiziksel muayene yapar. Kişinin kaslarının tepkisini ölçebilmek adına hafif baskı uygulayabilir. Kişinin uzuvlarını farklı pozisyonlara getirir. Bu durum kişinin vücudundaki dengesizliklerin belirlenmesinde yardımcı olur. Vücutta herhangi bir dengesizlik varsa dengenin sağlanabilmesi için bazı masaj tekniklerini uygular.

Kineziterapi yöntemi nedir?

Kineziterapi yöntemi, kişinin fizik tedavi uzmanlarıyla birebir çalışması ve fizik tedavi uzmanları tarafından kişiye özel programların hazırlanmasıyla yüksek verim almayı amaçlayan bir uygulamadır. Bu tedavi yönteminde pek çok teknik kullanılmaktadır. Fizik tedavi uzmanı, kişinin bu tekniklerden sadece bir tanesini kullanmasını isteyebileceği birden fazla tekniği bir arada kullanmasını da isteyebilir. Kineziterapi tekniklerinden bazıları şunlardır:

Egzersiz: Kineziterapinin temel tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Hemen hemen tüm tedavilerde kullanılır. Bu teknikteki amaç, eklemlerin hareket genişliğini ve kas kuvvetini artırmaktır.

Kineziterapinin temel tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Hemen hemen tüm tedavilerde kullanılır. Bu teknikteki amaç, eklemlerin hareket genişliğini ve kas kuvvetini artırmaktır. Grup Egzersizleri: Aynı/benzer yaş grubundaki ve aynı hastalıklara sahip kişilerin dâhil olduğu egzersiz programıdır. Kişi sayısı 5-10 kişi arasında değişir. Bu teknikte daha çok motivasyon ön plandadır.

Aynı/benzer yaş grubundaki ve aynı hastalıklara sahip kişilerin dâhil olduğu egzersiz programıdır. Kişi sayısı 5-10 kişi arasında değişir. Bu teknikte daha çok motivasyon ön plandadır. Su Egzersizleri: Daha çok hareket kısıtlığına sahip ve ağrıları olan kişiler için uygulanan bir tekniktir. Su içerisinde gerçekleştirilmektedir. Su içerisinde hareket etmenin daha kolay olması ve eklemler üzerindeki yükün azalması sonucu kişinin iyileşme sürecini hızlandırır.

Daha çok hareket kısıtlığına sahip ve ağrıları olan kişiler için uygulanan bir tekniktir. Su içerisinde gerçekleştirilmektedir. Su içerisinde hareket etmenin daha kolay olması ve eklemler üzerindeki yükün azalması sonucu kişinin iyileşme sürecini hızlandırır. Ortopedik Manuel Terapi: Kas ve iskelet sistemi hastalığı olan kişilerin ağrılarının ve hareket kabiliyetlerinin tedavi edilmesine yönelik uygulanan bir tekniktir.

Kas ve iskelet sistemi hastalığı olan kişilerin ağrılarının ve hareket kabiliyetlerinin tedavi edilmesine yönelik uygulanan bir tekniktir. Kraniosakral Terapi: Kişinin kafatası ve kuyruk sokumu arasındaki rahatsızlıkları inceleyen ve onları tedavi eden bir tekniktir. Migren, omurga eğrilikleri ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklar bu teknikle tedavi edilir.

Kişinin kafatası ve kuyruk sokumu arasındaki rahatsızlıkları inceleyen ve onları tedavi eden bir tekniktir. Migren, omurga eğrilikleri ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklar bu teknikle tedavi edilir. Bel Okulu Eğitimi: Bel bölgesinde rahatsızlığı olan kişilere uygulanan bir tekniktir. Bu teknik bel okulu adı verilen tedavi merkezlerinde uygulanır.

Bel bölgesinde rahatsızlığı olan kişilere uygulanan bir tekniktir. Bu teknik bel okulu adı verilen tedavi merkezlerinde uygulanır. Ayak Tabanı Refleks Masajı: Kişinin ayak tabanında yer alan kan damarları vücuttaki bazı sistemleri doğrudan etkiler. Bu tekniğin de amacı ayak tabanında bulunan bu kan damarlarına refleks masajları yaparak hasta olan bölgenin uyarılmasını ve iyileşmesini sağlar.

Kişinin ayak tabanında yer alan kan damarları vücuttaki bazı sistemleri doğrudan etkiler. Bu tekniğin de amacı ayak tabanında bulunan bu kan damarlarına refleks masajları yaparak hasta olan bölgenin uyarılmasını ve iyileşmesini sağlar. Konnektif Doku Masajı: Bu teknik de ayak tabanı refleks masajı gibi refleks tedavi yöntemidir. Vücuttaki rahatsızlığa uygun bölgelerde bulunan belirli noktalar üzerinden deriye parmakla çekmeler tarzında uygulanan bir tekniktir.

Kineziterapi yöntemi hangi hastalıklara iyi gelir?

Kineziterapi yöntemi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bazı hastalıkların iyileştirmesini kolaylaştırdığı gibi bazı hastalıkların da ilerleyişini durdurabildiği kanıtlanmıştır. Kineziterapi tedavi metodu uygulanan hastalıklar şunlardır:

Omurga ağrıları

Omuz ağrıları

Hafif yaralanmalar

Eklem hastalıkları

Protez uygulamaları

Boyun ve bel bölgelerinde kireçlenme

Çıkıklar sebebiyle oluşmuş olan eklem dengesizlikleri

Kronik sırt ağrısı

Omurga eğriliği (skolyoz)

Donuk omuz problemi

İltihaplı romatizma (romatoid artrit)

Omurga romatizması (ankilozan spondilit)

Bağ plastiği ve diz kapağı ameliyatları sonrası



