Kineziterapi nedir, nasıl yapılır? Kineziterapi yöntemi nedir, ne işe yarar?

Kineziterapi, hareketle tedavi anlamına gelen bir terimdir. Hemen hemen tüm vücudu içerisine alan oldukça kapsamlı fizyoterapi uygulamalarından bir tanesidir. Omurga ağrıları, bel fıtığı, omurga eğriliği gibi pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılır. Kineziterapi tedavi yönteminde öncelikle kişinin kas iskelet bağları inceler ve bu inceleme sonucunda kişiye özel tedavi programları planlanır. Kişiye özel tedavi programının planlanması da kişinin bu tedaviden yüksek verim almasını sağlar.
Kineziterapi, kinezi (hareket) ve terapi (tedavi) kavramlarının birleşmesinden meydana gelmiş bir kelimedir. Hareket ile tedavi anlamına gelmektedir. Kas ve iskelet sistemi bozukluklarında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Enerji ve vücudun birlikte işleyişini değerlendirebilmek amacıyla Çin tıbbında kullanılan ilkeler ile kas takibi birleştirilmiştir. Bu yüzden kineziterapi, enerji dengeleme bilimi olarak da bilinmektedir.
Kineziterapi, kas iskelet sistemi hastalıklarının daha çok temel nedeniyle ilgilenen bir tedavi yöntemidir. Yetişkin ve çocuklarda uygulanabilen kineziterapi yöntemi eklemler, kemikler, kaslar ve sinir sistemi gibi sistemler üzerinde oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir.
Kineziterapinin ilgilendiği alan her ne kadar kas iskelet sistemi bozuklukları olsa da bunun yanında kalp ve damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları gibi alanlarda da kullanıldığı görülmektedir. Kineziterapinin kişiye ve kişinin sağlığına pek çok faydası bulunmaktadır. Kineziterapi faydaları şı şekilde sıralanabilir:
Kineziterapi, fizik tedavi uzmanları tarafından hastalarla bireysel olarak gerçekleştirilen bir tedavi yöntemi olarak bilinir. Bireysel egzersizlerde özel rehabilitasyon ekipmanları kullanılır. Kineziterapi seansı kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Yani kişinin o anki ihtiyacı neyse seansın gidişi o yöne doğru kineziterapi tedavi metodu uygulanır. Kineziterapi seansı esnasında kişi giyiniktir. Kişinin durumuna göre seans oturarak, yatarak veya ayakta gerçekleştirilebilmektedir.
Kineziterapi tedavi metodu için öncelikle doktor kişiden hastalık geçmişini ve bu tedaviden beklentilerini öğrenir. Daha sonrasında fiziksel muayene yapar. Kişinin kaslarının tepkisini ölçebilmek adına hafif baskı uygulayabilir. Kişinin uzuvlarını farklı pozisyonlara getirir. Bu durum kişinin vücudundaki dengesizliklerin belirlenmesinde yardımcı olur. Vücutta herhangi bir dengesizlik varsa dengenin sağlanabilmesi için bazı masaj tekniklerini uygular.
Kineziterapi yöntemi, kişinin fizik tedavi uzmanlarıyla birebir çalışması ve fizik tedavi uzmanları tarafından kişiye özel programların hazırlanmasıyla yüksek verim almayı amaçlayan bir uygulamadır. Bu tedavi yönteminde pek çok teknik kullanılmaktadır. Fizik tedavi uzmanı, kişinin bu tekniklerden sadece bir tanesini kullanmasını isteyebileceği birden fazla tekniği bir arada kullanmasını da isteyebilir. Kineziterapi tekniklerinden bazıları şunlardır:
Kineziterapi yöntemi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bazı hastalıkların iyileştirmesini kolaylaştırdığı gibi bazı hastalıkların da ilerleyişini durdurabildiği kanıtlanmıştır. Kineziterapi tedavi metodu uygulanan hastalıklar şunlardır: