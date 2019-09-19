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Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:36 | Son Güncelleme

İzmir'in Kınık ilçesinde, bir müzikhole düzenlenen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili jandarma, olaya karıştıkları öne sürülen C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç'yi (19) gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Kınık ilçesinde, bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırı sırasında, kapı önünde sigara içtikleri belirlenen personelden Ferhat Yılmaz (24) yaşamını yitirirken, Ejder Uyaroğlu (47) yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Soma - Bergama karayolunun 24'üncü kilometresindeki Kınık kavşağı yakınlarında bulunan müzikholde meydana geldi. Soma'dan Bergama yönüne giden plakası alınamayan otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu müzikholün önünde sigara içtikleri belirlenen çalışanlardan Ferhat Yılmaz ile Ejder Uyaroğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan 2 kişi silah sesine koşan diğer çalışanların durumu bildirmesi üzerine gelen ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 çocuk babası Yılmaz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer yaralı Uyaroğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, 2 kişi oldukları sanılan saldırganların yakalanması ve kullandıkları otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Olayda hayatını kaybeden Ferhat Yılmaz'ın cenazesi, Bağalan Cemevi'ndeki törenin ardından Bağalan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ferhat Yılmaz'ın 2 yıl önce konulan akciğer kanserini yendiği belirtildi.

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izmir Kınık Müzikhol

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