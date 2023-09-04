Kır bekçisinden takdire şayan hareket! Yolda bulduğu altın dolu kutuyu sahibine teslim etti: "Ağlayanın malı, gülene yarar mı"

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 55 yaşındaki kır bekçisi Levent Karakoç, motorla seyir halindeyken yolda bir cep telefonu olduğunu fark etti. Telefonu almak için duran Karakoç, yolun biraz ilerisinde içerisin 1 milyon 250 bin TL değerinde altın olan bir kutu buldu.

1 MİLYON 250 BİN TL DEĞERİNDE

Telefon sahibinin kayıp cep telefonuna ait numarayı aramasını bekleyen Karakoç, kutuyu açıp kontrol etti. Karakoç, kutuda 4 tam, 18 yarım altın, altın kemer, kolye ve bilezik olduğunu gördü. Karakoç, bulduğu cep telefonundan kendisine Filiz Yanar ile Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda buluşup, altınları teslim etti. Ekimdeki düğünü için hazırlık yaptığını belirten ve ziynet eşyalarının 1 milyon 250 bin TL değerinde olduğunu söyleyen Yanar, altınları kendisine teslim eden Karakoç'a teşekkür etti.

'AĞLAYANIN MALI, GÜLENE YARAR MI'

33 yıldır kır bekçisi olarak asgari ücrete çalıştığını belirten Levent Karakoç, "Altınları bulup, sahibine teslim ettiğim için mutlu ve huzurluyum. İnsanlık daha ölmedi. Kimsenin malında gözü olmayan, kendi halinde bir insanım. Ağlayanın malı, gülene yarar mı?" dedi. (DHA)



