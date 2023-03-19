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  4. Kira fiyatına astronomik zam istemişti! Kiracısının suyunu ve elektriğini kestirip gözaltına alınan ev sahibi hakkında yeni gelişme

Kira fiyatına astronomik zam istemişti! Kiracısının suyunu ve elektriğini kestirip gözaltına alınan ev sahibi hakkında yeni gelişme

19.03.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmenin yenilenme tarihi gelince kira fiyatına astronomik düzeyde bir artış istedi, kiracı itiraz edince dairenin elektrik ve suyunu kestirdi. Adana'da 800 TL'lik kirayı 5 bin TL'ye yükselttiği öne sürülen ve gözaltına alınan ev sahibi E. Ç. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kira fiyatına astronomik zam istemişti! Kiracısının suyunu ve elektriğini kestirip gözaltına alınan ev sahibi hakkında yeni gelişme

Evde yatalak annesi ve kız kardeşiyle kalan Aynur Kaya (60), sözleşmenin yenilenme zamanı gelince ev sahibinin 800 TL olan kira fiyatını 5 bin TL'ye çıkarmak istemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Yılda 60 bin TL ödemeyemeyeceğini söyleyen Kaya'nın elektriği ve suyu kesilirken şikayeti üzerine ev sahibi E. Ç. gözaltına alındı. E. Ç. adliyeye sevk edildikten sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte olayın tüm ayrıntıları...

4 YIL ÖNCE KİRALAMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana'nın Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan Aynur Kaya'nın 4 yıl önce kiraladığı evin sözleşme yenileme tarihi geldi. Ev sahibi, 800 TL kira ödeyen Kaya'dan 5 bin TL istedi.

ABONELİKLERİ KAPATTIRDI!

Evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşi ile kaldığını belirten Kaya, yıllık 60 bin TL olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi. E. Ç., evin elektrik ve su aboneliğini kapattırdı.

Kaya'nın şikayeti sonrası E. Ç., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(DHA)

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