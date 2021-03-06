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  4. Kıraathane alev alev yandı! Patlama sesleri mahalleliyi ayağa kaldırdı

Kıraathane alev alev yandı! Patlama sesleri mahalleliyi ayağa kaldırdı

06.03.2021 07:39 | Son Güncelleme:
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Kıraathane alev alev yandı! Patlama sesleri mahalleliyi ayağa kaldırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 katlı bir binanın üst katında bulunan kıraathanenin deposundaki piknik tüpünün patlaması neticesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev alev yanan iş yerindeki patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 2 katında bulunan bir kıraathanenin üst katında bulunan deposunda bir patlama meydana geldi.

KIRAATHANE ALEVLERE TESLİM OLDU

Patlama sonrasında kıraathane alevlere teslim olurken, patlama seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin alevlere müdahale ettiği sırada, bir patlama daha meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yeri kullanılmaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre, yangının iş yerinde bulunan piknik tüpünden sızan gazın patlaması neticesinde meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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