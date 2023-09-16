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Kıraathane baskınında vurulan polisten 34 gün sonra acı haber

16.09.2023 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kıraathane baskınında pompalı tüfekle vurulan polis memuru Murat Akpınar, 34 günlük yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

Kıraathane baskınında vurulan polisten 34 gün sonra acı haber

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir kıraathanede 13 Ağustos'ta yaşanan tartışmaya müdahale ederken tüfekle yaralanan polis memuru Murat Akpınar tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENECEK

Şehit için yarın Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek. Polisin naaşı Hulusi Akar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

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Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından "Şehidimiz var... 13.08.2023 tarihinde emniyet haber merkezinden gelen kavga olay anonsunu duyar duymaz olay yerine intikal eden kahraman polis memurumuz Murat Akpınar olaya müdahale esnasında taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Bir aydır hastanede tedavi görmekteydi. Bugün gece saatlerinde polisimiz tedavi gördüğü hastanede tüm uğraşlara rağmen kurtarılamayarak Hakk'a yürüdü. Şehidimizin yakınlarının, Kayseri'mizin ve milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu. (AA)

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şehit polis Kayseri

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