Kiracılar dikkat! Ev sahibi fırsat bilip harekete geçti, kiracısını evden çıkardı

Ev sahipleriyle kiracılar arasında sular durulmuyor. Ev sahipleri, eski kiracılarını evden çıkarıp evi daha yüksek kiralara vermek için her yolu deniyor. Yeni yöntem ise aidat borcu. Vaktinde ödenmeyen aidat borcu nedeniyle bir kiracının tahliyesi istendi.

AİDATINI ÖDEMEDİ, EVDEN ÇIKARILDI

Eski kiracısını çıkarıp evini daha yüksek fiyata kiraya vermek isteyen ev sahipleri her yolu denedi şimdi ise sıra geç ödenen aidat borçlarına geldi. Esenyurt'ta bir kiracının ödenmeyen aidat borcu kira borcu gibi kabul edildi ve kiracı evinden oldu. Aslında ev sahibi kiracısını evden çıkarmak istiyordu. Kiracısı ise kirasını günü gününe ödüyordu. Ev sahibi bir şey yapamadı ama sonra bir şey fark etti, o da aidat borcuydu. Aidat zamanında ödenmeyince ev sahibi hemen site yönetimine başvurdu. Ev sahibi borcu kendisi ödedi sonra da kiracısına tahliye talepli icra talebi başlattı. Dava da kullanım giderlerinin de kiracının yükümlülüğünde olduğu gerekçe gösterildi. Kiracı yükümlülüğünü yerine getirmediği için tahliye kararı verildi. Yani kiracının aidatını bir ay ödememesi yeterli. Tüm bunları yaşamamak için aidatı da kira gibi vaktinde ödemek gerekiyor.

"TAVSİYEMİZ BANLA YOLUYLA ÖDENMESİDİR"

Kanal D'nin haberine göre Avukat Hanife Emine Kara, "Kiracıya verilen 30 günlük süre içinde bu aidatın ödenmemesi üzerine icra hukuk mahkemesinde dava yoluna başvurduk. Bizim tavsiyemiz aidat borcunun banka yoluyla ödenmesidir. Kiraya verenin hesaplarından ödenmesini tavsiye ederiz." dedi.

