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Kıraç'ın yeni albümü müzikseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:52 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Kıraç, 5 yıl aradan sonra 11. stüdyo albümü "Beni Yapan Şarkılar"da Türk müziğinde hit olmuş şarkıları yeniden yorumladı

İSTANBUL (AA) - Müzisyen Kıraç, 5 yıl aradan sonra 11. stüdyo albümü "Beni Yapan Şarkılar"ı müzikseverlerle buluşturdu.

Ünlü sanatçı, yeni albümünde aralarında "Gülpembe", "Aldırma Gönül", "Tamirci Çırağı", "Resimdeki Gözyaşları" ve "Aynalar"ın bulunduğu Türk müziğinde klasikleşen 12 eseri yeniden yorumladı.

TMC etiketiyle çıkan ve dijital platformlarda da dinleyicilerle buluşan albümün ilk klibi "Gülpembe"nin ise yakın zamanda yayınlanması planlanıyor.

Albümde ayrıca akustik ve elektrogitarlar, flüt, tenor ve soprano saksafon, trompet, trombon, mandola ve bağlama Kıraç tarafından çalınırken, davulda Ersin Gülseli, basgitarda Erhan Ertetik, klavyeli çalgılarda Nevzat Yılmaz, kemanda Hakan Ersöz, solo elektrogitarda Namık Naghdaliyev yer alıyor.

Albümün mix ve masteringi Arıkan Sırakaya hazırlarken, Kıraç'a vokal olarak Tuba Önal ve Elif Ersoy eşlik etti.

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