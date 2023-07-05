Kiralık evine kadar takip edip tecavüz etti! Turistin tatili bir anda kabusa döndü

20 yaşındaki ismi açıklanmayan İrlandalı bir kadın arkadaşlarıyla birlikte Faliraki’deki bir mekanda eğlenmeye gitmişti. Eğlence sırasında 47 yaşında bir iş insanıyla tanışan kadın kabusu yaşadı. Kiraladığı evine gitmek için mekandan ayrılan kadın takip edildiğinden habersizdi.

SONRASI TAM BİR KABUS

Kiraladığı eve girdikten sonra eğlence mekanında tanıştığı adımın kendisini adım adım takip ederek kapısının önünde olduğunu gören kadın büyük bir panik yaşadı. Kabus dolu anlarda genç kadın yeni tanıştığı adamın tecavüzüne uğradı. Olayın polise bildirilmesinden sonra 47 yaşındaki adam tutuklandı.