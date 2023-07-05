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  4. Kiralık evine kadar takip edip tecavüz etti! Turistin tatili bir anda kabusa döndü

Kiralık evine kadar takip edip tecavüz etti! Turistin tatili bir anda kabusa döndü

05.07.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’ın Rodos Adası’na tatil için gelen 20 yaşındaki ismi açıklanmayan İrlandalı bir kadın dehşeti yaşadı. Eğlenmek için dışarı çıkan kadın tanıştığı bir adamın kendisini adım adım dairesine kadar takip etmesiyle tecavüze uğradı. Olay Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

Kiralık evine kadar takip edip tecavüz etti! Turistin tatili bir anda kabusa döndü

20 yaşındaki ismi açıklanmayan İrlandalı bir kadın arkadaşlarıyla birlikte Faliraki’deki bir mekanda eğlenmeye gitmişti. Eğlence sırasında 47 yaşında bir iş insanıyla tanışan kadın kabusu yaşadı. Kiraladığı evine gitmek için mekandan ayrılan kadın takip edildiğinden habersizdi.

SONRASI TAM BİR KABUS

Kiraladığı eve girdikten sonra eğlence mekanında tanıştığı adımın kendisini adım adım takip ederek kapısının önünde olduğunu gören kadın büyük bir panik yaşadı. Kabus dolu anlarda genç kadın yeni tanıştığı adamın tecavüzüne uğradı. Olayın polise bildirilmesinden sonra 47 yaşındaki adam tutuklandı.

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tecavüz Yunanistan Rodos

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