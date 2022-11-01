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Kiraz sapı çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kiraz sapı çayı nasıl yapılır ve demlenir?

01.11.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada bulunan her bitkinin insan sağlığına ve çeşitli hastalıklara faydası ve etkisi vardır. Kiraz sapı da dört mevsim tüketilebilir. Birçok konuda insan bedenine faydası bulunur. Yaz mevsiminin gözde meyvesi kiraz, sapları ile kış aylarında da tüketilebilir. Evde birkaç dakika içinde kolaylıkla hazırlanabilir. Böbreklere, kolesterole, kan değerlerine olumlu etkileri olan kiraz sapı çayı nasıl demlenir?

Kiraz sapı çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kiraz sapı çayı nasıl yapılır ve demlenir?

İçindekiler

  • Kiraz sapı çayı ne işe yarar?
  • Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?
  • Kiraz sapı çayı zayıflatır mı?
  • Kiraz sapı çayı adet söktürür mü?

Yaz aylarının en çok tüketilen ve sevilen meyvelerinden biri de kirazdır. Kiraz sapları biriktirilerek kaynatıldığında insan bedeni için oldukça faydalıdır. Saplar kaynatılarak kiraz sapı çayı elde edilir. Birkaç dakika içinde kolayca hazırlanabilir. Kiraz sapı çayı düzenli olarak tüketildiği zaman çeşitli faydalar sağlar. Antioksidan özelliği içerdiği için toksinlerin atılmasında yardımcı olan bir bitki çayıdır. İdrar söktürücü özelliği de vardır. İdrar yollarındaki enfeksiyonların giderilmesini ve önlenmesini sağlar. Böbrek taşlarını, böbrekteki kumları temizlemeye yardımcı olur. Oluşumunu engelleyici nitelikte olan kiraz sapı çayı neye iyi gelir

Kiraz sapı çayı ne işe yarar?

Kiraz meyvesi insan bedeni için ne kadar faydalı ise saplarını kaynatarak elde edilen kiraz sapı çayı da bir o kadar yararlıdır. Antioksidan içerir ve bu sebeple bağışıklığı güçlendirme etkisine sahiptir. Böbrekleri ve kanı temizler, böbrekte oluşacak kumun ve taşın önüne geçer. İdrar yollarını ve araciğeri tazeler ve yeniler. Kilo vermeye yardımcı olur, ödem attırır. Ağrıların azalmasını sağlar. Bağırsakları çalıştırır. Bedenin hemen hemen her bölgesine faydalı bir bitki çayıdır. Kiraz sapı çayı faydaları:

  • Karaciğer sağlığını korumaya faydalıdır.
  • Zayıflamaya yardımcı olan bir çaydır.
  • Şişkinlikleri ve bedende oluşan ödemleri giderir.
  • Kolestrolün düşmesine ve düzenlenmesine yardımcı olur.
  • Antioksidan özeliği vardır.
  • Sindirimi düzenler.
  • Kanı temizler.
  • Romatizma ağrılarını giderir.
  • Böbreklerin sağlıklı olarak çalışmasına yardımcı olur.
  • Selülitlerin giderilmesini sağlar.

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Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

Yapımı en kolay bitki çaylarından biri de kiraz sapı çayıdır. Yaz boyu yenmiş olan kirazların sapları atılmayarak saklanır. Bu kiraz sapları hava almayacak şekilde muhafaza edilmiş olmalıdır. Bir ya da iki bardak su kiraz sapları ile birlikte kaynatılır. Daha sonra süzülür ve ılınmaya bırakılır. Tamamen soğumadan tüketilebilir.
Kiraz saplarının miktarına göre su ayarlanır. Yazın yenen kirazların sapları, çay yapılmak için saklanıyorsa hava almayacak şekilde korunmalıdır. Bez bir torbada ya da cam bir kavanozda saklanmalıdır. Kiraz sapı çayı yaz boyunca yenmiş olan kirazlar ve biraz su ile kolayca hazırlanabilir. Her zaman tüketilebilecek olan kiraz sapı çayı tarifi için gerekli malzemeler şu şekildedir:

  • Bir tutam kiraz sapı
  • İki bardak temiz içme suyu

Kiraz sapı çayı nasıl demlenir?

Sadece eldeki bu malzemeler ile birkaç dakika içinde yapılabilecek olan kiraz sapı çayının tarifi ise şöyledir:

  • Bir cezve ya da uygun bir küçük tencere içine iki bardak temiz içme suyu eklenir.
  • Su kaynamadan önce içine eldeki kiraz sapları eklenir.
  • Kiraz sapları en fazla on dakika boyunca kaynatılır.
  • Kaynamış olan çay süzgeç yardımı ile süzülür.
  • Ilıyana kadar bekletilir.
  • Kiraz sapı çayı bu şekilde elde edildikten sonra gün içinde istenildiği şekilde tüketilebilir.

Kiraz sapı çayı zayıflatır mı?

Hiçbir bitki çayı ya da ürün direkt olarak zayıflatıcı özelliğe sahip değildir. Ancak metabolizmayı çalıştırma, ödem atmaya yardımcı olma gibi özellikler ile lkilo vermeye yardımcı olabilir. Kiraz sapı çayı da ödem sökme özelliğine sahiptir. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişiler kiraz sapı çayı içmelidir. Yapılan rejimi destekler ve kilo vermeye yardımcı olur.

Kiraz sapı çayı adet söktürür mü?

Kiraz saplarından hazırlanan ve 10 dakika içinde yapılan kiraz sağı çayı regl döneminde söktürücü bir etkisi vardır. Ayrıca regl döneminde yaşanan ağrılar konusunda da giderici bir etkiye sahiptir.

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