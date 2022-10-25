Ananas çayı faydaları nelerdir? Ananas çayı nasıl yapılır?

Ananas, yüksek lifli ve oldukça sağlıklı bir meyvedir. C vitamini oranı da oldukça yüksek olan ananas çayı tarifi ile sağlıklı içecek seçenekleri hazırlamak mümkündür. Ananas çayı tek başına tüketilebileceği gibi farklı bitki çayları ile karıştırılarak tüketilmesi de mümkündür.

Ananas Çayı Faydaları Nelerdir?

Ananasın çayı da en az meyvesi kadar faydalıdır. Dolayısıyla "Ananas çayı ne işe yarar?" sorusunun cevabı, yediden yetmişe herkes tarafından merak edilir. Güçlü bir antioksidan kaynağı olması, 16 farklı mineral barındırması ve daha pek çok özelliği sayesinde ananas çayının faydaları saymakla bitmez. Oldukça kolay hazırlanabilen çay, soğuk ve sıcak olarak tüketilebilir. Ananas çayı neye iyi gelir sorusunun yanıtı için aşağıdaki maddeler listelenebilir:

Güçlü bir antioksidan kaynağı olması sayesinde vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye yardımcı olur.

Ananas çayının hafızayı güçlendirdiğini ve beyin hastalıkları risklerini düşürdüğü bilinir.

Mide hastalıklarının önlenmesinde ve iyileşmesinde yardımcı rol oynar.

Ananas çayı bağırsak ve mide problemlerine de iyi gelir. Mide koruyucu özelliğinin yanı sıra kabızlığı önler.

Ödem atmaya yardımcı olur.

Ananas çayı, bal ile birlikte tüketildiğinde ciğerlere ve öksürüğe iyi gelir.

İçerdiği yüksek C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

Omega 3, omega 6, magnezyum, demir, fosfat, çinko gibi 16 yararlı mineral ile oldukça sağlıklı bir içecektir.

Ananas Çayı Adet Söktürür mü?

Ananas çayı düzenli tüketildiğinde mide, bağırsak ve yumurtalıklardaki ödemi ve rahatsızlığı gidermeye yardımcı olur. İyi bir idrar söktürücü olarak da bilinen ananas çayı adet dönemlerinin rahat geçirilmesine destek olan bitki çayları arasında yer alır.

Ananas Çayı Zayıflatır mı?

İçerdiği antioksidanlar ile ödem atmaya, vücudu zararlı toksinlerden arındırmaya ve yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olur. Detoks tariflerinde de sıkça yer alan ananas, diyet dönemlerinde çay olarak tüketilebilir.

Ananas Çayı Nasıl Yapılır?

Ananas çayı genellikle poşet çaylarda yeşil çay, karışık bitki çayı gibi içeriklerde bulunur. Bu poşet çayların hazırlanması oldukça kolaydır.

Kurutulmuş ananaslar ve ananas kabukları ile sade ananas çayı hazırlanabilir. Ananas çayı bal ile tatlandırılarak sıcak ya da soğuk olarak tüketilebilir. Ananas çayı nasıl demlenir?

Öncelikle bir bardak için 200 ml su kaynatılarak kurutulmuş ananaslar suya eklenmelidir.

Çayın demlenmesi için 15 ila 20 dakika beklenmelidir. Ardından çay tüketime hazır hale gelecektir.

Ananas kabuklarından ananas çayı yapılabilir. Bunun için ananasın kabukları dilimlenerek kabuklar 1 saat suda bekletilmelidir.

1 saatin ardından kabuklar süzülerek 1 litre suya koyulmalıdır.

Birkaç dilim taze zencefil, tarçın ve birkaç dilim suyun için eklenmelidir.

Son olarak karışım kısık ateşte kaynayana kadar ısıtılmalıdır.

Karışım süzülerek muhafaza edilmelidir. Uzun süre suyun içinde kalan zencefil, limon, tarçın ve ananas kabukları acılaşarak çayın tadını ve yapısını bozabilir.

Ananas çayı diyetlerde ara öğün olarak tüketilebilir. Günde 2 bardaktan fazla tüketilmesi önerilmez. Ananas çayı yapıldıktan hemen sonra tüketilmeyecekse buzdolabında muhafaza edilmelidir. Adet ve ödem söktürücü özelliği nedeni ile hamile ve hamile olma ihtimali olan kişilerin ananas çayı tüketmesi önerilmez.

Ananas çayı çeşitli karışımlarda da tüketilebilir. Bitki çayı karışımları hazırlanırken araştırılmalı ve bir araya gelince zararlı etkiler doğuran karışımlardan uzak durulmalıdır. Ananasa alerjisi olanların, düzenli olarak ilaç kullananların ve kronik rahatsızlığı olanların bitki çaylarını tüketmeden doktora danışması önerilir.