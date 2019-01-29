Kireçlenme hastalığına karşı hidrojen sülfür etkisi araştırıldı

"Kireçleme hastalığı, eklem yapısının bozulması ve kemik yapısının değişmesi sonucu ağrı ve hareket kısıtlılığıyla karakterize bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisinde kilo vererek eklemlerin korunması, ağrı kesici-iltihap kurutucu ilaçların kullanılması gibi yaklaşımlar bulunmaktadır. Hareket kısıtlılığının ilerlediği hastalarda ise eklem cerrahisi yapılır. Bununla birlikte hastalığın kesin bir tedavisi yoktur."

Doç. Dr. Selçuk Takır, hastaların ağrıdan ve hareket kısıtlılığından muzdarip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Toplumlarda bu hastalığın yüzde 13-18 arasında görülme sıklığı olduğunu dile getiren Takır, kireçlenmenin genel olarak eklem yapısının bozulmasıyla gelişen bir hastalık olduğunu kaydetti.

Takır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit hastalığının 50 yaş üzeri bireylerde sık olarak görüldüğünü söyledi.

Takır, tedavide diz içerisine çeşitli enjeksiyonların yapılmasıyla hastaların fayda görebildiğine işaret ederek, "Yoğunlukla sodyum hyalüronat veya kortizon ilaçlarının diz içerisine enjeksiyonları yapılarak hastanın akut dönemdeki atak ağrıları ve beraberinde görülebilen iltihabın azaltılması yaklaşımları klinikte uygulanabilmektedir. Ancak bu uygulamalar her hastaya yapılamamakta ve hastalığı kesin tedavi etmemektedir." diye konuştu.

- "Hidrojen sülfür vücudun ürettiği gaz yapılı bir madde"

GRÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Kürşad Aytekin ile yürüttükleri çalışmada hidrojen sülfürün bu hastalığın tedavisindeki yerini araştırdıklarını anlatan Takır, hidrojen sülfürün vücudun ürettiği gaz yapılı bir madde olduğu bilgisini verdi.

Takır, vücudun bu gaz yapılı maddeyi fizyolojik koşullarda ürettiğini ve doğada da bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fizyolojik koşullarda plazmada 1 milimolar civarında bulunmaktadır. Çeşitli çalışmalarda diz ekleminde de hidrojen sülfürün üretildiği gösterilmiştir. Biz bu noktadan hareketle diz içerisine hidrojen sülfürü uyguladığımızda kireçlenme hastalığının ilerlemesini durdurabilir miyiz? Bir şekilde bu hastalığın gelişimini engelleyebilir miyiz? Diye düşündük."