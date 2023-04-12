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Kireçli sararmış tuvaleti anında bembeyaz yapıyor! Tuvaleti beyazlatmak için en etkili yöntem

12.04.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sararmış tuvalet taşları hijyenden uzak kötü bir görünüme sebep oluyor. Zaman içerisinde kireçleşen ve sararan tuvaletleri beyazlatmak için çeşitli kimyasal maddeler kullanılıyor. Kullanılan kimyasal temizlik ürünleri sağlığı riske atabiliyor. Ancak evde bulunan temel bir malzemenin kireç tutmuş ve sararmış tuvaletleri anında bembeyaz yaptığı öğrenildi.

Kireçli sararmış tuvaleti anında bembeyaz yapıyor! Tuvaleti beyazlatmak için en etkili yöntem

Sert su ile oluşan kireç, lavabolarda, duşlarda ve tuvaletlerde çok kolay bir şekilde birikebiliyor. Bu da ortadan kaldırılması zor olan pis pas ve kireç lekelerine ve sararmış görünümlere neden olabiliyor. Banyoda sararmış tuvalet görünümü pis bir izlenim bırakıyor. Genellikle çamaşır suyu ile geçirilmeye çalışılan bu görüntüleri evde bulunan bir malzeme ile tertemiz yapabilirsiniz.

SUYU TAMAMEN BOŞALTIN

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Temizlik uzmanı Anna Kent'in yakın zamanda temizlediği bir müşterisinin tuvaletinin öncesi ve sonrası resim sonuçlarıyla birlikte sunduğu öneri birçok kişiyi hayrete düşürdü. Anna, kireç tutmuş ve sararmış tuvaletleri beyazlatmak için “Tuvaletteki suyu boşaltın ve beyaz sirke ile doldurun. Birkaç saat bekletin, sonra silin.” dedi.

"Önceki resimde tuvalet koyu kahverengi, neredeyse yeşil kireçle kaplıydı, oysa ikinci fotoğrafta tuvalet tamamen lekesizdi.”

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Julie Cooper, “Suyu boşaltın, bir litre beyaz sirke ekleyin ve bir gece bekletin. Dürüst olmak gerekirse, bu harika yöntem kireci yok ediyor.” dedi. Bu tüyoyu uygulayan temizlik uzmanları beyaz sirkenin temizleme gücü karşısında şaşırdıklarını belirttiler.

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