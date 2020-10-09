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Kırgızistan'da OHAL'in ardından sokaklar karıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2020 16:20 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da yaşanan siyasi kriz giderek büyüyor. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov başkent Bişkek'te OHAL ilan etti. İlan edilen OHAL'in ardından Bişkek sokakları katrıştı.

Kırgızistan'da OHAL'in ardından sokaklar karıştı

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, genel seçimler sonrası şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle başkentte olağanüstü hal ilan etti.

Sokağa çıkma yasağı ve sıkı güvenlik kısıtlamaları içeren olağanüstü halin Cuma günü 20.00’den 21 Ekim sabah 08.00’e kadar geçerli olacağı açıklandı.

Kırgızistan'da ilan edilen OHAL'de ordu da görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov başkent Bişkek'e ordu birliklerinin konuşlandırılması talimatı verdi.

Cumhurbaşkanının emri uyarınca askeri birlikler yollara barikat kuracak, silahlı çatışmaları engelleyerek sivilleri koruyacak.

Öte yandan Reutes haber ajansının son dakika olarak geçtiği habere göre başkent Bişkek'te protesto gösterilerinin devam ettiği ve silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Gelen bilgilere göre Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te muhalefet ile hükümet yanlıları arasında arasında çatışma çıktı.

ESKİ CUMHURBAŞKANI AMBAYEV'E SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Ambayev'e suikast girişiminde bulunuldu. Rusya'nın RIA haber ajansının aktardığına göre Ambayev'in aracı kurşunların hedefi oldu. Ancak Ambayev'in suikast girişimini atlattığı belirtildi.

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