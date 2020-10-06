Kırgızistan'da seçim sonuçları iptal edildi

Kırgızistan’da seçimlerin iptal edilmesini isteyen protestocular dün cumhurbaşkanlığı sarayını ve parlamentoyu işgal etmişti.

Protestocular işgal ettikleri cezaevinden de yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklu olan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bilinmeyen nedenle çıkan yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yaptığı açıklamada, seçimlere giren tüm partilerin liderleriyle bugün bir araya geleceğini açıklamıştı.

