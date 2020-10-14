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Kırgızistan Parlamentosu Caparov’u başbakan seçti

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2020 14:46 | Son Güncelleme

Kırgızistan Parlamentosu, tekrarlanan oylamada Ata Yurt Partisi milletvekili Sadır Caparov’u oybirliğiyle başbakan olarak seçti.

Kırgızistan Parlamentosu Caparov’u başbakan seçti

Kırgızistan Parlamentosu’nda tekrarlanan oylama sonucunda Caparov, oybilirliğiyle başbakan seçildi.

Şimdi prosedür gereği, yeni başbakanın atanmasına ilişkin kararın ülkenin Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından imzalanması gerekiyor. Ceenbekov üç günlük süre içinde kararı imzalamazsa dahi Caparov atanmış kabul edilecek.

Kırgızistan parlamentosu, 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonucunu kabul etmeyen taraftarlarınca cezaevinden çıkarılan ve 'geçici başbakan' ilan edilen Caparov'un başbakanlığını ve kabinesini 10 Ekim'deki oylamayla resmen onaylamıştı.

Ancak Ceenbekov, kararı geri göndermiş ve Caparov’un onaylandığı oturumda salt çoğunluk sağlanmadığı için kararın yasadışı olduğunu belirtmişti.

Kırgızistan'da, 4 Ekim'deki seçimlerinden sonra protestolar başlamış, binden fazla kişi yaralanmıştı. 6 Ekim gecesi ise protestocular Devlet Başkanlığı Sarayı'na girmiş ve eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev hapishaneden çıkarılmıştı.

Daha sonra Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti. Başbakan Boronov istifa etmiş ve ülkede iki koordinasyon kurulu oluşturulmuştu.

Ceenbekov, olaylar nedeniyle 9 ve 12 Ekim'de olağanüstü hal kararı almıştı.

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